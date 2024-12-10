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У Києві перша багатоповерхівка отримала відзнаку "Енергостійкий будинок" (ФОТО)
Багатоповерхівка в Дніпровському районі столиці першою отримала відзнаку "Енергостійкий будинок Києва".
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, мешканці будинку встановили сонячну електростанцію, інвертори. Тепер у будинку, під час вимкнень електрики, працюють насоси холодного та гарячого водопостачання, циркуляційні насоси на опалення, ліфт, освітлення в коридорах, інтернет.
Як зауважив Кличко, все більше будинків, незалежно від форми управління, користуються міськими програмами для підвищення енергостійкості.
Наразі в Києві виконали понад 2,5 тисячі проектів: енергоефективні роботи, придбання резервних джерел живлення, капремонти в будинках.
Як повідомив Кличко, сонячні електростанції вже встановили понад 10 багатоповерхівок і їх кількість стабільно зростає.
"А більше 300 будинків виконали необхідні роботи і не залежать від відключень електроенергії. Жителі встановили міні-електростанції, генератори, накопичувальні пристрої. При відключеннях світла, в будинках є опалення, водопостачання, працюють ліфти", - підкреслив мер столиці.
Нагадаємо, багатоквартирний житловий будинок у Києві на вулиці Митрополита Шептицького зможе продавати електроенергію, яку отримує завдяки сонячній генерації. 16-поверхівка оснащена сонячною станцією на даху, трьохфазними інверторами, потужною акумуляторною батареєю та іншим супутнім обладнанням.
Не відстає від столиці і Одеса. Там Одеське ОСББ "Задіак" завершило встановлення сонячної електростанції потужністю 25 кВт для забезпечення загальнобудинкових потреб: роботи ліфтів, освітлення, насосів водо- та теплопостачання, систем відеонагляду та домофонів При цьому вартість робіт для однієї квартири становила близько 3 тис грн.