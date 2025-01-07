Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,20

+0,11

EUR

43,91

+0,57

Наличный курс:

USD

42,70

42,70

EUR

44,45

44,20

Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Новая почта" запустила электростанцию на крыше терминала в Киеве (ФОТО)

Новая почта построила электростанцию на крыше своего центрального терминала
Фото: .facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk

Логистическая компания " Новая почта " построила на крыше своего инновационного терминала в Киеве электростанцию мощностью 1 МВт.

Об этом сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк.

"На крыше киевского инновационного терминала "Новой Почты" заработала мегаваттная электростанция. Поле солнечных панелей раскинулось на площади в 5000 квадратных метров", — отметил он.

По его словам, проект стоил компании 14 миллионов гривен, а ожидаемая окупаемость составляет 3 года.

Фото 2 — "Новая почта" запустила электростанцию на крыше терминала в Киеве (ФОТО)
Фото 3 — "Новая почта" запустила электростанцию на крыше терминала в Киеве (ФОТО)
Фото 4 — "Новая почта" запустила электростанцию на крыше терминала в Киеве (ФОТО)

Как сообщил Поперешнюк, в ближайшее время "Новая почта" планирует установить также промышленные системы бесперебойного питания и оборудования для хранения электроэнергии, что сделает энергетические мощности компании еще более эффективными.

Поперешнюк подчеркнул, что проект удалось реализовать благодаря отмене НДС при импорте энергетического оборудования.

"Мы смогли запустить нашу энергетическую программу, развивать возобновляемые источники энергии и уменьшить потребление из общей электросети. Когда бизнес имеет свободные средства — он будет вкладывать их в развитие. Следовательно и во всеобщее благо всей экономики и общества", — подчеркнул Поперешнюк.

Напомним, группа компаний Nova, в состав которой входит логистическая компания "Новая почта", в апреле 2024 года создала компанию "Новая Энерджи", которая будет заниматься генерацией энергии на регулярной основе, включая электричество, генерируемое солнцем и газом, для обеспечения автономности и энергонезависимости объектов компании.

Автор:
Светлана Манько