"Новая почта" запустила электростанцию на крыше терминала в Киеве (ФОТО)

Логистическая компания " Новая почта " построила на крыше своего инновационного терминала в Киеве электростанцию мощностью 1 МВт.

Об этом сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк.

"На крыше киевского инновационного терминала "Новой Почты" заработала мегаваттная электростанция. Поле солнечных панелей раскинулось на площади в 5000 квадратных метров", — отметил он.

По его словам, проект стоил компании 14 миллионов гривен, а ожидаемая окупаемость составляет 3 года.

Как сообщил Поперешнюк, в ближайшее время "Новая почта" планирует установить также промышленные системы бесперебойного питания и оборудования для хранения электроэнергии, что сделает энергетические мощности компании еще более эффективными.

Поперешнюк подчеркнул, что проект удалось реализовать благодаря отмене НДС при импорте энергетического оборудования.

"Мы смогли запустить нашу энергетическую программу, развивать возобновляемые источники энергии и уменьшить потребление из общей электросети. Когда бизнес имеет свободные средства — он будет вкладывать их в развитие. Следовательно и во всеобщее благо всей экономики и общества", — подчеркнул Поперешнюк.

Напомним, группа компаний Nova, в состав которой входит логистическая компания "Новая почта", в апреле 2024 года создала компанию "Новая Энерджи", которая будет заниматься генерацией энергии на регулярной основе, включая электричество, генерируемое солнцем и газом, для обеспечения автономности и энергонезависимости объектов компании.