Новини
Дата публікації
Пошта Польщі тимчасово припинила відправку посилок у США: яка причина

офіс Poczta Polska , автомобілі
Офіс Poczta Polska у Варшаві. / Вікіпедія

Пошта Польщі (Poczta Polska) з 25 серпня тимчасово припинила прийом посилок із товарами для відправлення у США. Державна компанія пояснює це рішення змінами в американському законодавстві та новими обмеженнями від авіаперевізників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію TVP.Info.

Згідно з новими правилами, в США з 29 серпня будуть скасовані митні пільги для товарів вартістю до 800 доларів. Тепер будь-які товари, що відправляються поштою, можуть обкладатися митом. Через це багато європейських поштових служб, включно з польською, призупиняють доставку, щоб адаптуватися до нововведень.

Зазначається, що нові обмеження будуть застосовуватися до посилок (у тому числі з оголошеною цінністю), бандеролей з товарами, а також рекомендованих листів, відправлень Global Ekspres та EMS. Однак звичайні листи, як і раніше, будуть дозволені до пересилання. Крім того, служба EMS також прийматиме бандеролі, які містять лише документи.

"Ці обмеження знаходяться поза контролем Poczta Polska і є результатом рішень влади США та авіаперевізників", - наголошується в заяві компанії.

Poczta Polska заявляє, що багато інших поштових служб Європи вже впровадили аналогічні рішення, і запевняє, що відновить прийом посилок з відправленням у США "негайно, як тільки дозволить ситуація".

"Ймовірно, часу на адаптацію до цих змін було недостатньо. Не дивно, що багато перевізників утримуються від здійснення деяких доставок доти, доки не будуть прояснені докладні процедури", – пояснив економіст Адам Ручиньський.

Нагадаємо, для американців суттєво зросли ціни на посилки Temu, деяка продукція здорожчала майже удвічі. Нові мита Дональда Трампа на імпорт з КНР можуть знизити купівельну спроможність громадян США.

Автор:
Тетяна Ковальчук