Почта Польши временно прекратила отправку посылок в США: какая причина

Почта Польши (Poczta Polska) с 25 августа временно прекратила прием посылок с товарами для отправки в США. Государственная компания объясняет это решение изменениями в американском законодательстве и новыми ограничениями от авиаперевозчиков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию TVP.Info.

Согласно новым правилам, в США с 29 августа будут упразднены таможенные льготы для товаров стоимостью до 800 долларов. Теперь любые товары, отправляемые по почте, могут облагаться пошлиной. Поэтому многие европейские почтовые службы, включая польскую, приостанавливают доставку, чтобы адаптироваться к нововведениям.

Отмечается, что новые ограничения будут применяться к посылкам (в том числе с объявленной ценностью), бандеролям с товарами, а также рекомендованным письмам, отправлениям Global Ekspres и EMS. Однако обычные письма по-прежнему будут разрешены к пересылке. Кроме того, служба EMS также будет принимать бандероли, содержащие только документы.

"Эти ограничения находятся вне контроля Poczta Polska и являются результатом решений властей США и авиаперевозчиков", - отмечается в заявлении компании.

Poczta Polska заявляет, что многие другие почтовые службы Европы уже внедрили аналогичные решения, и уверяет, что возобновит прием посылок с отправкой в США "немедленно, как только разрешит ситуация".

"Вероятно, времени на адаптацию к этим изменениям было недостаточно. Неудивительно, что многие перевозчики воздерживаются от осуществления некоторых доставок, пока не будут прояснены подробные процедуры", - пояснил экономист Адам Ручинский.

