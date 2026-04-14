Категорія
Новини
Дата публікації

Популярність інвойсингу у NovaPay зросла на 30%: як ФОПи оновлюють підхід до оплат

ФОПи в соцмережах активніше використовують інвойсинг NovaPay / NovaPay

У застосунку NovaPay зростає використання сервісу інвойсингу, який дозволяє підприємцям виставляти рахунки клієнтам без додаткових інтеграцій і спеціалізованого програмного забезпечення.

У NovaPay зазначають, що основними користувачами сервісу залишаються фізичні особи-підприємці (ФОПи), які працюють у сфері онлайн-торгівлі.

"На старті сервісу кількість створених інвойсів вже була помітною – користувачі активно почали знайомитися з новим інструментом. Проте за чотири місяці роботи інвойсингу щомісячний обсяг зріс на 30%. Сервіс поступово стає частиною щоденної роботи: швидко виставляєш рахунок, відстежуєш оплату і не витрачаєш час на зайві рухи", – Яна Левада, директор департаменту з розвитку бізнесу NovaPay.

Хто користується інвойсингом

За даними компанії, близько 80% користувачів сервісу – це ФОПи, які продають товари через соціальні мережі, месенджери або маркетплейси. Найчастіше йдеться про продавців одягу, взуття, дитячих товарів, автозапчастин, техніки та інших товарів малого бізнесу.

У середньому один підприємець створює шість інвойсів на місяць, тоді як найактивніші користувачі – понад 50.

Як оплачують інвойси клієнти

Щодо способів оплати, понад половину транзакцій здійснюється через Apple Pay, ще близько чверті – через Google Pay. Загалом ці сервіси забезпечують понад 75% усіх оплат.

У компанії додають, що введення даних картки вручну поступово відходить на другий план, займаючи лише близько п’ятої частини оплат, а збережені гаманці – нішевий сценарій.

"Ми бачимо інтерес до інвойсу серед підприємців, тому готуємо наступні оновлення, щоб зробити сервіс ще менш "помітним" у процесі роботи. Менше дій для підключення, більше контролю всередині застосунку, зрозуміліші платежі для клієнтів. Тобто все, щоб підприємець думав не про рахунки, а про продажі", – ділиться планами Яна Левада, директор департаменту з розвитку бізнесу NovaPay.

Про NovaPay

NovaPay входить до групи компаній NOVA ("Нова пошта") і вже 13 років розвиває платіжну інфраструктуру. Це міжнародний фінансовий сервіс, що об'єднує понад 3600 відділень та єдину мобільну платформу з окремими профілями для особистих і бізнес-задач.

Загальний обсяг переказів у 2025 році через систему NovaPay сягнув 308,5 млрд грн, зростання становило 31%.

Новим CEO компанії у грудні 2025 року став Ігор Сироватко, однак він працював до кінця березня, після чого залишив посаду. Виконуючим обов’язки CEO було призначено Ігоря Приходька, який раніше обіймав посаду фінансового директора компанії.

Автор:
Майя Калина