Популярність інвойсингу у NovaPay зросла на 30%: як ФОПи оновлюють підхід до оплат

У застосунку NovaPay зростає використання сервісу інвойсингу, який дозволяє підприємцям виставляти рахунки клієнтам без додаткових інтеграцій і спеціалізованого програмного забезпечення.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

У NovaPay зазначають, що основними користувачами сервісу залишаються фізичні особи-підприємці (ФОПи), які працюють у сфері онлайн-торгівлі.

"На старті сервісу кількість створених інвойсів вже була помітною – користувачі активно почали знайомитися з новим інструментом. Проте за чотири місяці роботи інвойсингу щомісячний обсяг зріс на 30%. Сервіс поступово стає частиною щоденної роботи: швидко виставляєш рахунок, відстежуєш оплату і не витрачаєш час на зайві рухи", – Яна Левада, директор департаменту з розвитку бізнесу NovaPay.

Хто користується інвойсингом

За даними компанії, близько 80% користувачів сервісу – це ФОПи, які продають товари через соціальні мережі, месенджери або маркетплейси. Найчастіше йдеться про продавців одягу, взуття, дитячих товарів, автозапчастин, техніки та інших товарів малого бізнесу.

У середньому один підприємець створює шість інвойсів на місяць, тоді як найактивніші користувачі – понад 50.

Як оплачують інвойси клієнти

Щодо способів оплати, понад половину транзакцій здійснюється через Apple Pay, ще близько чверті – через Google Pay. Загалом ці сервіси забезпечують понад 75% усіх оплат.

У компанії додають, що введення даних картки вручну поступово відходить на другий план, займаючи лише близько п’ятої частини оплат, а збережені гаманці – нішевий сценарій.

"Ми бачимо інтерес до інвойсу серед підприємців, тому готуємо наступні оновлення, щоб зробити сервіс ще менш "помітним" у процесі роботи. Менше дій для підключення, більше контролю всередині застосунку, зрозуміліші платежі для клієнтів. Тобто все, щоб підприємець думав не про рахунки, а про продажі", – ділиться планами Яна Левада, директор департаменту з розвитку бізнесу NovaPay.

Про NovaPay

NovaPay входить до групи компаній NOVA ("Нова пошта") і вже 13 років розвиває платіжну інфраструктуру. Це міжнародний фінансовий сервіс, що об'єднує понад 3600 відділень та єдину мобільну платформу з окремими профілями для особистих і бізнес-задач.

Загальний обсяг переказів у 2025 році через систему NovaPay сягнув 308,5 млрд грн, зростання становило 31%.

Новим CEO компанії у грудні 2025 року став Ігор Сироватко, однак він працював до кінця березня, після чого залишив посаду. Виконуючим обов’язки CEO було призначено Ігоря Приходька, який раніше обіймав посаду фінансового директора компанії.