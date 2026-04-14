Україна наростила експорт молюсків на 27,1% у першому кварталі 2026 року

Українські виробники молюсків продемонстрували впевнене зростання обсягів експорту на початку 2026 року. У першому кварталі на зовнішні ринки було відправлено 244 тонни продукції, що на 27,1% перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на звіт Державної митної служби.

Зростання зафіксовано і у фінансовому вимірі. Вартість експортованих молюсків сягнула $662 тис., що на 14,5% більше, ніж у січні-березні 2025 року.

Географія поставок та лідери ринку

Головним споживачем українських молюсків залишається Європейський Союз. У першому кварталі 2026 року основними покупцями стали:

Іспанія — 87,22%;

Італія — 4,8%;

Німеччина — 3,3%.

Водночас внутрішній попит на цю категорію товарів також зріс. Обсяг імпорту молюсків в Україну збільшився на 18,5% — до 1,1 тис. тонн. На закупівлю іноземної продукції було витрачено $5,5 млн, що на 41% більше у порівнянні з минулим роком. Ключовими постачальниками на український ринок стали Китай (39,7%), Перу (26,7%) та Франція (12,1%).

Незважаючи на зростання імпорту, позитивна динаміка власного експорту свідчить про розвиток нішевого сегмента вітчизняного агросектору та його здатність конкурувати на вимогливому європейському ринку.

Нагадаємо, обсяги поставок м'яса на зовнішні ринки скорочуються. Зокрема, експорт яловичини впав до 19,6 тис. тонн за підсумками року, що змушує галузь адаптуватися до нових економічних реалій.