Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,44

--0,02

EUR

50,75

--0,16

Наличный курс:

USD

43,60

43,50

EUR

51,40

51,20

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина нарастила экспорт моллюсков на 27,1% в первом квартале 2026 года

Украинские производители моллюсков продемонстрировали уверенный рост объемов экспорта в начале 2026 года. В первом квартале на внешние рынки было отправлено 244 тонны продукции, что на 27,1% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет Государственной таможенной службы.

Рост зафиксирован и в финансовом измерении. Стоимость экспортируемых моллюсков составила $662 тыс., что на 14,5% больше, чем в январе-марте 2025 года.

География поставок и лидеры рынка

Главным потребителем украинских моллюсков остается Европейский Союз. В первом квартале 2026 года основными покупателями стали:

  • Испания - 87,22%;
  • Италия - 4,8%;
  • Германия – 3,3%.

В то же время, внутренний спрос на эту категорию товаров также возрос. Объем импорта моллюсков в Украину увеличился на 18,5% - до 1,1 тыс. тонн. На закупку иностранной продукции было израсходовано $5,5 млн, что на 41% больше по сравнению с прошлым годом. Ключевыми поставщиками на украинский рынок стали Китай (39,7%), Перу (26,7%) и Франция (12,1%).

Несмотря на рост импорта, положительная динамика собственного экспорта свидетельствует о развитии нишевого сегмента отечественного агросектора и его способности конкурировать на требовательном европейском рынке.

Напомним, объемы поставок мяса на внешние рынки сокращаются. В частности, экспорт говядины упал до 19,6 тыс. тонн по итогам года, что вынуждает отрасль адаптироваться к новым экономическим реалиям.

Автор:
Максим Кольц