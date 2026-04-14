Украина нарастила экспорт моллюсков на 27,1% в первом квартале 2026 года

Украинские производители моллюсков продемонстрировали уверенный рост объемов экспорта в начале 2026 года. В первом квартале на внешние рынки было отправлено 244 тонны продукции, что на 27,1% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет Государственной таможенной службы.

Рост зафиксирован и в финансовом измерении. Стоимость экспортируемых моллюсков составила $662 тыс., что на 14,5% больше, чем в январе-марте 2025 года.

География поставок и лидеры рынка

Главным потребителем украинских моллюсков остается Европейский Союз. В первом квартале 2026 года основными покупателями стали:

Испания - 87,22%;

Италия - 4,8%;

Германия – 3,3%.

В то же время, внутренний спрос на эту категорию товаров также возрос. Объем импорта моллюсков в Украину увеличился на 18,5% - до 1,1 тыс. тонн. На закупку иностранной продукции было израсходовано $5,5 млн, что на 41% больше по сравнению с прошлым годом. Ключевыми поставщиками на украинский рынок стали Китай (39,7%), Перу (26,7%) и Франция (12,1%).

Несмотря на рост импорта, положительная динамика собственного экспорта свидетельствует о развитии нишевого сегмента отечественного агросектора и его способности конкурировать на требовательном европейском рынке.

Несмотря на рост импорта, положительная динамика собственного экспорта свидетельствует о развитии нишевого сегмента отечественного агросектора и его способности конкурировать на требовательном европейском рынке.