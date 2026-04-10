Украина сократила экспорт зерна по железной дороге в страны ЕС

В первую неделю апреля в Украине зафиксировано снижение объемов передачи зерновых грузов по железной дороге из-за западных пограничных переходов в страны ЕС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Railinsider.

Меньше зерна через границу

В целом падение показателей наблюдается по всем направлениям экспорта в соседние страны.

Наибольшее сокращение зафиксировано на польском направлении: среднесуточный объем передачи зерна уменьшился на 12,2 вагона – до 13,3 единицы в сутки.

На украинско-словацкой границе средний показатель составляет 25,3 вагона в сутки, что на 6,2 единицы меньше, чем раньше.

Несмотря на снижение, наибольшие объемы приема украинского зерна сохраняет Венгрия – в среднем 42,3 вагона в сутки. В то же время и здесь зафиксирован спад - на 4,7 вагона в сутки.

Из-за украинско-румынских пограничных переходов в этот период передача зерновых грузов вообще не осуществлялась.

Добавим, что из-за ограничения экспорта в ЕС украинские склады заполнены зерном. Переходные остатки украинской пшеницы в этом сезоне могут составить 5 млн тонн.