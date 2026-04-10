Україна скоротила експорт зерна залізницею до країн ЄС

У перший тиждень квітня в Україні зафіксовано зниження обсягів передачі зернових вантажів залізницею через західні прикордонні переходи до країн ЄС.

Менше зерна через кордон

Загалом падіння показників спостерігається на всіх напрямках експорту до сусідніх країн.

Найбільше скорочення зафіксовано на польському напрямку: середньодобовий обсяг передачі зерна зменшився на 12,2 вагона - до 13,3 одиниці на добу.

На українсько-словацькому кордоні середній показник становить 25,3 вагона на добу, що на 6,2 одиниці менше, ніж раніше.

Попри зниження, найбільші обсяги приймання українського зерна зберігає Угорщина - у середньому 42,3 вагона на добу. Водночас і тут зафіксовано спад - на 4,7 вагона щодоби.

Через українсько-румунські прикордонні переходи в цей період передача зернових вантажів взагалі не здійснювалася.

Додамо, що через обмеження експорту до ЄС українські склади заповнені зерном. Перехідні залишки української пшениці в цьому сезоні можуть сягнути 5 млн тонн.