Україна скоротила експорт зерна залізницею до країн ЄС

Зменшився експорт зерна залізницею через західний кордон / Depositphotos

У перший тиждень квітня в Україні зафіксовано зниження обсягів передачі зернових вантажів залізницею через західні прикордонні переходи до країн ЄС. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Railinsider.

Менше зерна через кордон

Загалом падіння показників спостерігається на всіх напрямках експорту до сусідніх країн.

Найбільше скорочення зафіксовано на польському напрямку: середньодобовий обсяг передачі зерна зменшився на 12,2 вагона - до 13,3 одиниці на добу.

На українсько-словацькому кордоні середній показник становить 25,3 вагона на добу, що на 6,2 одиниці менше, ніж раніше.

Попри зниження, найбільші обсяги приймання українського зерна зберігає Угорщина - у середньому 42,3 вагона на добу. Водночас і тут зафіксовано спад - на 4,7 вагона щодоби.

Через українсько-румунські прикордонні переходи в цей період передача зернових вантажів взагалі не здійснювалася.

Додамо, що через обмеження експорту до ЄС українські склади заповнені зерном. Перехідні залишки української пшениці в цьому сезоні можуть сягнути 5 млн тонн.

Автор:
Ольга Опенько