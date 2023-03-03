Розвідка Британії сумнівається, що РФ здатна використати свої нові військові розробки в Україні

Незважаючи на війну в Україні, російські оборонні компанії продовжують демонструвати свою продукцію на великих міжнародних виставках озброєнь, однак не можуть використовувати її на фронті для потреб окупаційної армії РФ.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що нещодавно на одній з виставок РФ представила комплекс активного захисту (КАЗ) "Арена-E" для танків. У рекламних матеріалах зазначено, що він "перемагає загрози, які є найбільш небезпечними для бронетехніки... якщо ви цінуєте свою броню та екіпаж, вам потрібен "Арена-E".

"Жодних доказів використання систем "Арена-Е" на російській техніці в Україні, де вона втратила понад 5000 бронемашин, немає. Це, ймовірно, пов'язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи у великих масштабах; ця проблема загострюється під впливом міжнародних санкцій", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що масовані ракетні удари Росії по території України можуть залишитися у минулому. Натомість, у Кремлі шукають нову техніку ведення війни.