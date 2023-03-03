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Розвідка Британії сумнівається, що РФ здатна використати свої нові військові розробки в Україні
Незважаючи на війну в Україні, російські оборонні компанії продовжують демонструвати свою продукцію на великих міжнародних виставках озброєнь, однак не можуть використовувати її на фронті для потреб окупаційної армії РФ.
Про це повідомляє розвідка Британії.
Зазначається, що нещодавно на одній з виставок РФ представила комплекс активного захисту (КАЗ) "Арена-E" для танків. У рекламних матеріалах зазначено, що він "перемагає загрози, які є найбільш небезпечними для бронетехніки... якщо ви цінуєте свою броню та екіпаж, вам потрібен "Арена-E".
"Жодних доказів використання систем "Арена-Е" на російській техніці в Україні, де вона втратила понад 5000 бронемашин, немає. Це, ймовірно, пов'язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи у великих масштабах; ця проблема загострюється під впливом міжнародних санкцій", – йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що масовані ракетні удари Росії по території України можуть залишитися у минулому. Натомість, у Кремлі шукають нову техніку ведення війни.