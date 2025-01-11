Британия вслед за США объявила о санкциях против российских нефтяных гигантов

Великобритания вслед за США ввела санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний – "Газпром нефти" и ПАО "Сургутнефтегаз".

Об этом говорится на сайте британского правительства.

Эти компании производят более 1 миллиона баррелей нефти в день, что приносит около 23 миллиардов долларов дохода в год, эквивалентно ВВП Ямайки.

Сообщается, что доходы от нефти критически важны для финансирования военной экономики России, обеспечивая около четверти всего бюджета страны. Новые санкции перекроют поток этих средств, нанося финансовый удар по Кремлю и ослабляя его способность вести войну против Украины.

"Доходы от нефти являются источником жизни путинской военной экономики. Мы не позволим доходам от нефти ставить под угрозу жизнь украинцев. Каждый рубль, который мы возьмем из рук Путина, помогает спасти жизнь и защитить нашу коллективную безопасность. Это моя личная миссия – сдерживать Кремль и компании, которые его поддерживают", – отметил министр иностранных дел Дэвид Лемми.

Великобритания также продолжает давление на "теневой флот" России – суда, транспортирующие российскую нефть.

В прошлом месяце премьер-министр объявил о санкциях против еще 20 судов, ответственных за перевозку более 4 миллионов баррелей российской нефти, доведя общее количество судов под санкциями до 93.

На фоне экономического кризиса в России, сталкивающегося с высокими процентными ставками и финансовыми затратами на незаконную войну, союзники Британии и США объединяют усилия для усиления экономического давления на Кремль.

Напомним, 10 января США ввели жесткие санкции против нефтяной промышленности России в рамках усилий администрации Байдена усилить влияние Украины на потенциальные мирные переговоры после вступления Дональда Трампа в должность. Кроме того, под санкционные меры попали более 180 судов, большинство из которых относятся к так называемому "теневому" флоту РФ.

Добавим, что страны "Большой семерки" планируют ужесточить ограничения на продажу российской нефти, чтобы уменьшить способность РФ финансировать войну против Украины. Одним из рассматриваемых способов является снижение ценового лимита с текущих $60 за баррель до около $40.