Британія слідом за США оголосила про санкції проти російських нафтових гігантів

Велика Британія слідом за США запровадила санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній – "Газпром нафти" та ПАТ "Сургутнефтегаз".

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Ці компанії виробляють понад 1 мільйон барелів нафти на день, що приносить близько 23 мільярдів доларів доходу на рік, еквівалентно ВВП Ямайки.

Повідомляється, що прибутки від нафти є критично важливими для фінансування військової економіки Росії, забезпечуючи близько чверті всього бюджету країни. Нові санкції перекриють потік цих коштів, завдаючи фінансового удару по Кремлю та послаблюючи його здатність вести війну проти України.

"Доходи від нафти є джерелом життя путінської військової економіки. Ми не дозволимо прибуткам від нафти ставити під загрозу життя українців. Кожен рубль, який ми візьмемо з рук Путіна, допомагає врятувати життя та захистити нашу колективну безпеку. Це моя особиста місія – стримувати Кремль і компанії, які його підтримують", - зазначив міністр закордонних справ Девід Леммі.

Велика Британія також продовжує тиск на "тіньовий флот" Росії – судна, які транспортують російську нафту.

Минулого місяця прем’єр-міністр оголосив про санкції проти ще 20 суден, відповідальних за перевезення понад 4 мільйонів барелів російської нафти, довівши загальну кількість суден під санкціями до 93.

На фоні економічної кризи в Росії, яка стикається з високими процентними ставками та фінансовими витратами на незаконну війну, союзники Британії та США об’єднують зусилля для посилення економічного тиску на Кремль.

Нагадаємо, 10 січня США запровадили найжорсткіші санкції проти нафтової промисловості Росії в рамках зусиль адміністрації Байдена посилити вплив України на потенційні мирні переговори після вступу Дональда Трампа на посаду. Окрім того, під санкційні заходи потрапили понад 180 суден, більшість з яких належать до так званого “тіньового” флоту РФ.

Додамо, що країни "Великої сімки" планують посилити обмеження для продажу російської нафти, щоб зменшити здатність РФ фінансувати війну проти України. Одним із способів, який розглядається, є зниження цінового ліміту з поточних $60 за барель до близько $40.