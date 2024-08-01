В "Нафтогазі" розраховують найближчим часом розпочати імпорт газу

Група “Нафтогаз” розраховує найближчим часом розпочати імпорт газу за кошти кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку після того, як отримає необхідні регуляторні дозволи. Про це Delo.ua на форумі "Ukrainian Gas Open" 2024 розповіла начальниця департаменту управління комерційною діяльністю групи “Нафтогаз” Світлана Іванчук.

"Закупівлі газу розпочнуться з дня на день, як тільки ми отримаємо всі необхідні регуляторні дозволи", - розповіла Іванчук.

Вона додала, що наразі темпи наповнення українських газосховищ є хорошими й "Нафтогаз" встигне накопичити запланований обсяг в 13,2 млрд куб. м газу до 1 листопада.

У відповідь на побоювання бізнесу, що нерезиденти не хочуть зберігати газ в українських ПСГ, Іванчук сказала, що саме в липні "Нафтогаз" зафіксував перелом щодо інтересу до ПСГ з боку європейських компаній. Вони розраховують на розміщення європейського газу на зберігання на тлі заповненості європейських газосховищ.

Коментуючи питання щодо військових ризиків, вона зазначила, що дії агресора передбачити неможливо, проте "Нафтогаз" має досвід двох попередніх опалювальних сезонів воєнного часу й у наступну зиму буде спиратися на цей досвід.

Станом на 1 серпня ціна на газ на найбільшому європейському газовому хабі TTF складає €40,3/МВт·год що відповідає $457,8 за тисячу куб. м. Варто зауважити що ціни на газ в Європі у літній сезон є значно нижчими ніж взимку. Тож якщо "Нафтогаз" не встигне закупити додатковий обсяг до по початку опалювального сезону, в холодну пору року така закупівля обійдеться значно дорожче. Станом на 30 липня заповненій європейських газосховищ за даними асоціації Асоціація операторів газової інфраструктури Європи становить 84,92%. Високий рівень запасів в ЄС може стимулювати компанії-нерезиденти зберігати газ в українських ПСГ, що дасть додаткові можливості для балансування газу.

Чи достатнім є темп закачування газу в ПСГ

Група "Нафтогаз" розпочала закачування газу в підземні газосховища у квітні. Згідно з заявою очільника "Нафтогаза" Олексія Чернишова, компанія планує закачати 13,2 млрд куб. м блакитного палива до 1 листопада.

В компанії запевняють, що цього обсягу цілком вистачить для наступної зими, закачування ресурсу відбувається у темпах, що є достатніми для виконання урядових завдань. Станом на 22 липня запаси газу в газосховищах перевищили 10 млрд куб. м, а від початку опалювального сезону Україна закачала в ПСГ 2,5 млрд куб. м блакитного палива.

Проте колишній голова Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон вважає, що темпи закачування газу в газосховища є надто повільними, тож держава не встигне до зими накопичити необхідний запас.

А за підрахунками колишньої міністерки енергетики Ольги Буславець запаси газу у сховищах станом на кінець липня на 12% нижчі, ніж в аналогічному періоді 2023 року.