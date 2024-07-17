Україна отримає 200 млн євро від ЄБРР на посилення енергетичної безпеки

Україна отримає від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) 200 млн євро на підтримку НАК “Нафтогаз України” у створенні стратегічних резервів природного газу та підвищення енергетичної безпеки.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомляє Міністерсто фінансів.

Відповідний Договір гарантії підписала 16 липня міністр фінансів України Сергій Марченко та керуючий директор ЄБРР у справах України та Молдови Арвід Тюркнер.

"ЄБРР є лідером у підтримці ініціатив для забезпечення стабільності функціонування енергетичного сектору України. Вдячний за розуміння нагальних потреб України та ухвалення необхідних рішень. Сьогоднішнє підписання є важливим кроком для посилення енергетичної стабільності України в умовах війни," — зазначив Сергій Марченко.

У Мінфіні зазначають, що ЄБРР залишається найбільшим інституційним інвестором в Україні. Наразі в державному секторі реалізується десять спільних проєктів загальною вартістю 2,1 млрд євро. Ці проєкти охоплюють енергетичний сектор, підтримку ліквідності ключових державних підприємств, відбудову інфраструктури та підтримку приватного бізнесу.

З початку повномасштабного вторгнення допомога ЄБРР Україні досягла майже 4 млрд євро. Банк планує продовжувати інвестувати в Україну від 1,5 до 2 млрд євро щорічно.

Під час зустрічі також обговорювались механізми страхування від воєнних ризиків, зокрема для суден, що експортують товари з українських чорноморських портів.

Згідно з повідомленням, пріоритетними напрямками для майбутніх інвестицій залишаються енергетичний сектор, включаючи відновлювані джерела енергії, відновлення інфраструктури та підтримка приватного сектору.

ЄБРР може збільшити фінансування для відновлення енергосистеми України

У червні стало відомо, що Європейський банк реконструкції та розвитку вивчає збільшення підтримки, щоб допомогти Україні подолати критичний дефіцит електроенергії перед третьою зимою війни.

ЄБРР вже виділив 300 млн євро енергокомпаніям на ремонт та будівництво нових децентралізованих потужностей. Проте, за словами президента банку Оділь Рено-Бассо, фінансування може зрости.

Вона додала, що ЄБРР продовжить надавати підтримку від 1,5 до 2 мільярдів євро на рік для інфраструктури, енергетичної безпеки, відновлення та модернізації. Після того, як Росія відійшла від переважної атаки на енергетичні мережі до знищення електростанцій, бізнесу необхідно диверсифікувати постачання.