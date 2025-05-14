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"Укрнафта" отримала тимчасового керівника — компанію очолив фіндиректор Юрій Ткачук

Укрнафта
Укрнафта отримала тимчасового керівника

Наглядова рада ПАТ "Укрнафта" призначила Юрія Ткачука тимчасовим виконувачем обов’язків генерального директора компанії. Він виконуватиме обов’язки керівника до ухвалення рішення про постійного голову.

Про це повідомляє Delo.ua  з посиланням на пресслужбу компанії.

До призначення Ткачук обіймав посаду фінансового директора "Укрнафти".

У компанії зазначають, що його глибоке розуміння внутрішніх процесів і стратегічних напрямів розвитку дозволить забезпечити стабільність управління, безперервність операційної діяльності та реалізацію ключових ініціатив.

Зауважимо, що "Укрнафта" — найбільша нафтовидобувна компанія України, яка залишається критично важливою для енергетичної безпеки держави.

Нагадаємо, попередній гендиректор "Укрнафти" Сергій Корецький завершив роботу на цій посаді 13 травня. Корецький очолював держпідприємства з листопада 2022 року.

Автор:
Тетяна Гойденко