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"Укрнафта" получила временного руководителя — компанию возглавил финдиректор Юрий Ткачук

Укрнефть
Укрнефть получила временного руководителя

Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" назначил Юрия Ткачука временным исполняющим обязанности генерального директора компании. Он будет исполнять обязанности руководителя для принятия решения о постоянном председателе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

До назначения Ткачук занимал должность финансового директора "Укрнефти".

В компании отмечают, что глубокое понимание внутренних процессов и стратегических направлений развития позволит обеспечить стабильность управления, непрерывность операционной деятельности и реализацию ключевых инициатив.

Отметим, что "Укрнафта" — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая остается критически важной для энергетической безопасности государства.

Напомним, предыдущий гендиректор "Укрнафты" Сергей Корецкий завершил работу на этом посту 13 мая. Корецкий возглавлял госпредприятия с ноября 2022 года.

Автор:
Татьяна Гойденко