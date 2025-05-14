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"Укрнафта" получила временного руководителя — компанию возглавил финдиректор Юрий Ткачук
Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" назначил Юрия Ткачука временным исполняющим обязанности генерального директора компании. Он будет исполнять обязанности руководителя для принятия решения о постоянном председателе.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.
До назначения Ткачук занимал должность финансового директора "Укрнефти".
В компании отмечают, что глубокое понимание внутренних процессов и стратегических направлений развития позволит обеспечить стабильность управления, непрерывность операционной деятельности и реализацию ключевых инициатив.
Отметим, что "Укрнафта" — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая остается критически важной для энергетической безопасности государства.
Напомним, предыдущий гендиректор "Укрнафты" Сергей Корецкий завершил работу на этом посту 13 мая. Корецкий возглавлял госпредприятия с ноября 2022 года.