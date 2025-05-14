Стипендии курсантов военных учебных заведений выросли: какая минимальная и максимальная выплата

С мая 2025 года курсанты высших военных учебных заведений, учебных подразделений высшего образования и учреждений профессионального высшего военного образования начали получать повышенное денежное обеспечение.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Что известно о стипендиях курсантам

Это стало возможным благодаря постановлению Кабинета Министров Украины № 455, инициированному Министерством обороны, которое вступает в силу с 1 марта 2025 года. Соответственно, курсанты получат повышенные выплаты за март и апрель.

Повышение осуществляется путем введения повышенных тарифных коэффициентов в должностные оклады и предоставления надбавок, в частности, за результаты экзаменационных сессий. Финансирование будет производиться за счет государственного бюджета.

До введения в действие постановления курсанты получали денежное довольствие от 2 880 грн до 3 145 грн в месяц.

После вступления постановления в силу минимальный размер денежного довольствия для курсантов составит около 8 000 грн, а максимальный – для курсантов выпускных курсов, которые имеют отличные оценки по результатам сессии или проходят стажировку, достигнет 20 100 грн.

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", курсанты высших военных учебных заведений являются военнослужащими.

Таким образом, они получают полное государственное обеспечение и пользуются всеми правами и социальными гарантиями, принадлежащими военнослужащим.

Добавим, ранее Кабинет министров Украины принял обновленный порядок возмещения расходов на обучение в военных учебных заведениях для курсантов и офицеров, которые досрочно прекращают обучение или увольняются с военной службы.