Стипендії курсантів військових навчальних закладів зросли: яка мінімальна та максимальна виплата

З травня 2025 року курсанти вищих військових навчальних закладів, навчальних підрозділів вищої освіти та закладів фахової передвищої військової освіти почали отримувати підвищене грошове забезпечення.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Що відомо про стипендії курсантам

Це стало можливим завдяки постанові Кабінету Міністрів України № 455, ініційованій Міністерством оборони, яка набирає чинності з 1 березня 2025 року. Відповідно, курсанти отримають підвищені виплати за березень і квітень.

Підвищення здійснюється шляхом введення підвищених тарифних коефіцієнтів до посадових окладів та надання надбавок, зокрема, за результати екзаменаційних сесій. Фінансування проводитиметься за рахунок державного бюджету.

До введення в дію постанови курсанти отримували грошове забезпечення від 2 880 грн до 3 145 грн на місяць.

Після набрання постановою чинності мінімальний розмір грошового забезпечення для курсантів складе близько 8 000 грн, а максимальний – для курсантів випускних курсів, які мають відмінні оцінки за результатами сесії або проходять стажування, досягне 20 100 грн.

Згідно із Законом України "Про військовий обов’язок та військову службу", курсанти вищих військових навчальних закладів є військовослужбовцями.

Таким чином, вони отримують повне державне забезпечення та користуються усіма правами і соціальними гарантіями, що належать військовослужбовцям. Серед них – право на безоплатне навчання, забезпечення житлом і харчуванням, медичне обслуговування, щорічні канікулярні відпустки та інші соціальні пільги, передбачені законодавством для військових.

Додамо, раніше Кабінет міністрів України ухвалив оновлений порядок відшкодування витрат за навчання у військових закладах освіти для курсантів і офіцерів, які достроково припиняють навчання або звільняються з військової служби.