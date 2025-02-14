Випускники військових вишів платитимуть державі за дострокове звільнення: уряд затвердив нові правила

Кабінет міністрів України ухвалив оновлений порядок відшкодування витрат за навчання у військових закладах освіти для курсантів і офіцерів, які достроково припиняють навчання або звільняються з військової служби.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Основні зміни передбачають, що відшкодовувати кошти зобов’язані не лише випускники вищих військових навчальних закладів, а й ті, хто навчався у закладах фахової передвищої військової освіти.

Військові льотчики, які звільняються протягом десяти років після випуску, мають повернути витрати на своє навчання. Для інших спеціальностей цей термін становить п'ять років.

До переліку підстав для відшкодування додано припинення громадянства України та відмову від подальшої служби на сержантських, старшинських або офіцерських посадах. Кошти, що повертаються випускниками, надходитимуть до державного бюджету, що підвищить прозорість їх використання.

Як зазначив директор департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України Володимир Мірненко, такі зміни сприятимуть підвищенню відповідальності курсантів під час навчання та покращенню системи підготовки військових фахівців.

Найближчим часом аналогічні зміни будуть запроваджені і для фахівців, які проходять навчання для Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Нагадаємо, в Україні відкривають оновлені майстерні у профтехнічних закладах, серед яких з'являються центри для навчання операторів БПЛА. Один із таких центрів розпочав роботу в кінці січня.