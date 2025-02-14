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Выпускники военных вузов будут платить государству за досрочное увольнение: правительство утвердило новые правила
Кабинет министров Украины принял обновленный порядок возмещения расходов на обучение в военных учебных заведениях для курсантов и офицеров, которые досрочно прекращают обучение или увольняются с военной службы.
Об этом сообщает Министерство обороны.
Основные изменения предполагают, что возмещать средства обязаны не только выпускники высших военных учебных заведений, но и те, кто учился в профессиональном высшем военном образовании.
Военные летчики, увольняемые в течение десяти лет после выпуска, должны вернуть расходы на свое обучение. Для других специальностей этот срок составляет пять лет.
К перечню оснований возмещения добавлено прекращение гражданства Украины и отказ от дальнейшей службы на сержантских, старшинских или офицерских должностях. Возвращаемые выпускниками средства будут поступать в государственный бюджет, что повысит прозрачность их использования.
Как отметил директор департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины Владимир Мирненко, такие изменения будут способствовать повышению ответственности курсантов во время обучения и улучшению системы подготовки военных специалистов.
В ближайшее время аналогичные изменения будут введены и для специалистов, проходящих обучение для Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной службы специальной связи и защиты информации.
Напомним, в Украине открывают обновленные мастерские в профтехнических заведениях, среди которых появляются центры обучения операторов БПЛА. Один из таких центров приступил к работе в конце января.