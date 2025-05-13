Іноземні військові в ЗСУ зможуть отримати статус учасника бойових дій: що відомо

Іноземці та особи без громадянства, які служать у Збройних силах України або Державній спеціальній службі транспорту, мають право на отримання статусу учасника бойових дій.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Хто має право на статус УБД

Міністерство оборони нагадує, що порядок надання цього статусу визначається кількома нормативно-правовими актами.

Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", статус учасника бойових дій надається військовослужбовцям ЗСУ, які брали безпосередню участь у заходах із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Це також стосується тих, хто забезпечував оборону держави та безпеку громадян у відповідь на збройну агресію російської федерації.

Водночас до категорії військовослужбовців прирівнюються іноземці та особи без громадянства, які відповідно до відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" проходять військову службу у Збройних силах України.

"Враховуючи зазначене вище, іноземці, діяльність яких відповідає вимогам цих законів, можуть отримати статус учасника бойових дій. Вони мають дотримуватися таких самих процедур, як і громадяни України", – пояснив директор Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони полковник Сергій Галімський.

Нагадаємо, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), що не мають бойового досвіду та обмежень за станом здоров’я, будуть призначені для служби в бойових підрозділах.