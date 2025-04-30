Ротація у ТЦК: персонал без бойового досвіду направлять на передову

Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які не мають бойового досвіду та не мають обмежень за станом здоров’я, будуть направлені для проходження служби у бойові частини.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Таке рішення ухвалено Головнокомандувачем Збройних сил України в межах перевірки кадрового складу територіальних центрів.

Відтепер у ТЦК та СП служитимуть здебільшого військові, які мають бойовий досвід або зазнали поранення чи контузій і не можуть продовжувати службу в бойових підрозділах. Такий підхід має забезпечити соціальну справедливість, зміцнити бойовий дух, а також підвищити ефективність роботи самих центрів.

Як зазначають у Збройних Силах, ці заходи є частиною ширшої реформи системи комплектування, що триває з 2022 року. За цей час повністю оновлено керівництво всіх ТЦК та СП, а близько 70% нинішніх військовослужбовців мають бойовий досвід. Крім того, майже половина всього особового складу – це захисники і захисниці, які зазнали поранень або контузій на фронті.

Наразі близько 20% персоналу територіальних центрів – це цивільні працівники Збройних Сил, які відповідають за адміністративні, соціальні й правові функції.

У межах модернізації ТЦК та СП також було збільшено кількість посад із соціальної роботи, реформовано морально-психологічне забезпечення, покращено системи обліку військовозобов’язаних та призовників, а також запроваджено юридичну службу.

В ЗСУ наголошують, що трансформація роботи ТЦК та СП триває, а головною метою змін є підвищення довіри до системи та справедливе кадрове забезпечення армії.

Додамо, станом на початок квітня лави Збройних сил України поповнили понад 8 000 добровольців, які раніше відбували покарання. Це стало можливим завдяки ухваленому у травні 2024 року Закону України, який запровадив інститут умовно-дострокового звільнення колишніх засуджених.