Щомісяця в Україні з’являються 4,7 тисячі нових штрафів ТЦК: рекордсменом за кількістю став житель Одеси

Понад 17 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку було відкрито від початку 2025 року. В середньому, щомісяця з’являються 4,7 тисячі нових штрафів ТЦК. Найбільше проваджень через борги у Києві, на Дніпропетровщині та Сумщині.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Рекордсмен за кількістю протермінованих боргів

За даними аналітиків, 17 007 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку було відкрито від початку цього року. З них лише 16% було закрито — 2 779 боргів. Щомісяця відкривалося, в середньому, по 4,7 тисячі нових проваджень.

Загалом за три роки від початку повномасштабної накопичилось 28 960 протермінованих боргів через порушення правил військового обліку. З початку року провадження відкрили щодо 15 772 людей. Це майже дорівнює кількості самих проваджень — 17 007.

Проте є й винятки: Приморський районний ТЦК м. Одеси відкрив 7 проваджень проти одного чоловіка — це наразі рекорд за кількістю справ, відкритих щодо однієї особи у 2025 році.

Де найбільше проваджень

Як зауважують в "Опендатабот", найчастіше провадження відкривають щодо чоловіків віком 25–35 років — 43,8%. Це майже половина всіх справ. Ще майже 39% — на чоловіків у віці 36–45 років. Водночас лише 22 провадження (0,1%) відкрито щодо жінок.

Найбільше справ від початку року відкрили в Києві — 1 992 провадження. Наслідує Дніпропетровщина — 1 946 та Сумщина — 1 722 провадження.

50% знижку на штрафи ТЦК: кого стосується

Зазначимо, що 15 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє військовозобовʼязаним отримати 50% знижку на штрафи за неуточнення даних у ТЦК.

За законом, чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн під час воєнного стану чи за повторне порушення.

Однак у разі добровільного звернення до ТЦК і самостійної сплати, сума штрафу становитиме лише 50% мінімального розміру.

Зауважимо,через несплату штрафів ТЦК були заблоковані рахунки у 26 тисяч осіб.

Також в Україні був зафіксований перший випадок, коли людину обмежили у праві керувати авто через порушення правил військового обліку.