Постанови ВЛК в електронному форматі: нововведення з 1 квітня зменшить візити до ТЦК

З першого квітня постанови ВЛК оформлюватимуться в електронному форматі, що дозволить зменшити кількість походів до ТЦК та СП.

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Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Армія Інформ.

Що відомо про нововведення

З 1 квітня Міністерство оборони запускає електронний кабінет для працівників військово-лікарських комісій. Відтепер висновки ВЛК після оглядів оформлюватимуться виключно в електронному вигляді в медичній інформаційній системі ЗСУ. Це дозволить громадянам отримувати постанови про придатність чи непридатність без необхідності звертатися до ТЦК.

Це нововведення дозволить прибрати ще одну "оффлайн" процедуру. Адже Інформація в електронному вигляді буде надіслана одразу до реєстру "Оберіг", а також відображатиметься в "Резерв+".

"Зараз є абсолютно налагоджена електронна взаємодія між електронним кабінетом ВЛК, "Оберігом" та "Резерв+". І ви побачите свій статус щодо медичної частини одразу в своєму застосунку "Резерв+". І не треба буде займатися папірцями», — додала Черногоренко.

Усі раніше видані документи зберігають свою чинність. Якщо ж особа бажатиме отримати рішення ВЛК у паперовому вигляді, така опція також буде доступна.

Черногоренко зазначила, що це вже друга процедура, пов'язана з ВЛК, яка була переведена в онлайн-формат. Раніше вже було впроваджено електронне направлення на ВЛК через мобільний додаток.

Про "Резерв+"

Це мобільний застосунок, розроблений для пошуку вакансій у Збройних Силах України. Він дозволяє українцям обирати оптимальні військові посади відповідно до їхніх навичок, досвіду та вподобань. Користувачі можуть переглядати тисячі відкритих вакансій, проходити тести для визначення підходящих спеціальностей і отримувати доступ до інформації про різні військові підрозділи. Застосунок також дозволяє оновлювати персональні дані і дізнаватися статус у реєстрі військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Нагадаємо, у "Резерв+" з'явилася дата проходження медогляду в електронних направленнях на ВЛК. Оновлення дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг. Військовозобов’язаний тепер зможе одразу вирушити до визначеного медзакладу у чітку дату і пройти огляд у конкретні терміни.

Додамо, що у застосунку "Резерв+" з'явилася можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони "Контракт 18-24" всього за кілька секунд.