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Постановления ВЛК в электронном формате: нововведение с 1 апреля уменьшит визиты в ТЦК
С первого апреля постановления ВЛК будут оформляться в электронном формате, что позволит снизить количество походов в ТЦК и СП.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Армия Информ.
Что известно о нововведениях
С 1 апреля Министерство обороны запускает электронный кабинет для работников военно-врачебных комиссий. Теперь выводы ВЛК после осмотров будут оформляться исключительно в электронном виде в медицинской информационной системе ВСУ. Это позволит гражданам получать постановления о пригодности или непригодности без необходимости обращаться в ТЦК.
Это нововведение позволит убрать еще одну "оффлайн" процедуру. Ведь Информация в электронном виде будет отправлена сразу в реестр "Обериг", а также отображается в "Резерв+".
"Сейчас абсолютно налажено электронное взаимодействие между электронным кабинетом ВЛК, "Оберигом" и "Резерв+". И вы увидите свой статус относительно медицинской части сразу в своем приложении "Резерв+". И не надо будет заниматься бумажками», — добавила Черногоренко.
Все ранее изданные документы сохраняют свою силу. Если же лицо будет желать получить решение ВЛК в бумажном виде, такая опция также будет доступна.
Черногоренко отметила, что это уже вторая процедура, связанная с ВЛК, которая была переведена в онлайн-формат. Ранее уже было внедрено электронное направление на ВЛК через мобильное приложение.
О "Резерв+"
Это мобильное приложение, разработанное для поиска вакансий в Вооруженных Силах Украины. Он позволяет украинцам выбирать оптимальные военные должности в соответствии с их навыками, опытом и предпочтениями. Пользователи могут просматривать тысячи открытых вакансий, проходить тесты по определению подходящих специальностей и получать доступ к информации о различных военных подразделениях. Приложение также позволяет обновлять персональные данные и узнавать статус в реестре военнообязанных, призывников и резервистов.
Напомним, в "Резерв+" появилась дата прохождения медосмотра в электронных направлениях на ВЛК. Обновление позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаги и длинные очереди. Военнообязанный теперь сможет сразу отправиться в определенное медучреждение в четкую дату и пройти осмотр в конкретные сроки.
Добавим, что в приложении "Резерв+" появилась возможность подать заявку на заключение добровольного годового контракта в рамках проекта Минобороны "Контракт 18-24" всего за несколько секунд.