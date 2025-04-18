Ежемесячно в Украине появляются 4,7 тысяч новых штрафов ТЦК: рекордсменом по количеству стал житель Одессы

Более 17 тысяч производств за нарушение правил военного учета было открыто с начала 2025 года. В среднем, ежемесячно появляются 4,7 тысячи новых штрафов ТЦК. Больше всего производств из-за долгов в Киеве, на Днепропетровщине и Сумщине.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Рекордсмен по количеству просроченных долгов

По данным аналитиков, 17 007 исполнительных производств из-за нарушения правил военного учета было открыто с начала этого года. Из них только 16% было закрыто – 2 779 долгов. Ежемесячно открывалось, в среднем, по 4,7 тысячи новых производств.

В общей сложности за три года от начала полномасштабной накопилось 28 960 просроченных долгов из-за нарушения правил военного учета. С начала года производство открыли в отношении 15 772 человек. Это почти равно количеству самих производств — 17 007.

Однако есть и исключения: Приморский районный ТЦК г. Одессы открыл 7 производств против одного мужчины — это рекорд по количеству дел, открытых в отношении одного человека в 2025 году.

Где больше всего производств

Как отмечают в "Опендатабот", чаще всего производство открывают в отношении мужчин в возрасте 25-35 лет — 43,8%. Это почти половина всех дел. Еще почти 39% — на мужчин в возрасте 36-45 лет. В то же время только 22 производства (0,1%) открыты в отношении женщин.

Больше всего дел с начала года было открыто в Киеве — 1 992 производства. Следует Днепропетровщина — 1 946 и Сумщина — 1 722 производства.

50% скидка на штрафы ТЦК: кого касается

Напомним, что 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий военнообязанным получить 50% скидку на штрафы за неуточнение данных в ТЦК.

По закону мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили свои данные в ТЦК и СП или не состоят на военном учете, грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн во время военного положения или за повторное нарушение.

Однако в случае добровольного обращения в ТЦК и самостоятельной уплаты сумма штрафа составит лишь 50% минимального размера.

Отметим, из-за неуплаты штрафов ТЦК были заблокированы счета в 26 тысяч человек.

Также в Украине был зафиксирован первый случай, когда человека ограничили в праве управлять автомобилем из-за нарушения правил военного учета.