Понад 8 тисяч колишніх засуджених стали бійцями ЗСУ

Станом на початок квітня лави Збройних сил України поповнили понад 8 000 добровольців, які раніше відбували покарання. Це стало можливим завдяки ухваленому у травні 2024 року Закону України, який запровадив інститут умовно-дострокового звільнення колишніх засуджених.

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Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

"Перші групи добровольців приєдналися до бойових підрозділів уже в серпні минулого року, а сьогодні ці бійці у складі легендарних штурмових бригад, зокрема 1-го окремого штурмового батальйону «Да Вінчі», 92-ої окремої штурмової бригади, 93-ої механізованої бригади «Холодний Яр» та інших", — розповіли у міністерстві.

За даними відомства, чимало з них вже отримали державні нагороди за відвагу на полі бою. Ключову роль у цьому процесі відіграють адміністрації пенітенціарних закладів, які забезпечують організацію медичних оглядів, супровід засуджених на військово-лікарську комісію (ВЛК) та підготовку документів для суду. Наразі розглядається ще понад 900 заяв на умовно-дострокове звільнення для служби в ЗСУ.

Мобілізація засуджених

Ще 19 січня стало відомо, що Міністерство юстиції України напрацювало зміни, завдяки яким люди з судимістю зможуть долучитись до лав до ЗСУ. Йдеться не тільки про тих, хто зараз відбуває покарання, а й про тих, хто був засуджений раніше і вже відбув покарання.

8 травня Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув‘язнених. Окрім осіб, що вчинили умисні вбивства, ґвалтівників і педофілів, до лав ЗСУ не зможуть вступити корупціонери, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України.

17 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким ув‘язнені можуть бути умовно-достроково звільнені для проходження військової служби за контрактом.

Нагадаємо, у травні 2024 року Хмельницький міськрайонний суд першим в Україні розпочав розгляд перших подань Державної виконавчої служби про умовно-дострокове звільнення засуджених для проходження військової служби за контрактом.