У Хмельницькій області розпочали звільняти засуджених для проходження військової служби

Хмельницький міськрайонний суд першим в Україні розпочав розгляд перших подань Державної виконавчої служби про умовно-дострокове звільнення засуджених для проходження військової служби за контрактом.

Про це повідомила прес-служба Хмельницького міськрайонного суду.

Згідно з повідомленням, 21 травня було розглянуто два подання з Хмельницького СІЗО щодо звільнення двох чоловіків 2000 та 1981 років народження, засуджених за крадіжки у 2022 році до 4,9 і 5,5 років ув'язнення. Обидва виявили бажання піти на військову службу.

У тексті ухвал йдеться також про те, що кожен із чоловіків придатний до військової служби за станом здоров’я, пройшов професійно-психологічний відбір, має достатній рівень фізичної підготовки для виконання покладених на них тепер обов’язків.

За рішенням суду, після звільнення їх мають терміново доставити до Хмельницького ТЦК для підписання контрактів та направити до частин Нацгвардії. Над чоловіками встановлять адміністративний нагляд терміном на 1 рік.

22 травня розглянуто ще 50 аналогічних подань від Райковецької виправної колонії №78. Усіх звільнених засуджених передадуть до лав Збройних Сил відповідно до законодавства про військову службу.

Процедура умовно-дострокового звільнення стала можливою після ухвалення Верховною Радою змін до законодавства у березні 2023 року. Вона дозволяє правоохоронним органам розвантажити пенітенціарну систему та поповнити лави ЗСУ мотивованими захисниками.

Кожного звільненого засудженого після відбору перевірять на придатність до військової служби, а також встановлять адмінінагляд терміном до 1 року з низкою обмежень пересування.

Мобілізація засуджених

Ще 19 січня стало відомо, що Міністерство юстиції України напрацювало зміни, завдяки яким люди з судимістю зможуть долучитись до лав до ЗСУ. Йдеться не тільки про тих, хто зараз відбуває покарання, а й про тих, хто був засуджений раніше і вже відбув покарання.

8 травня Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув‘язнених. Окрім осіб, що вчинили умисні вбивства, ґвалтівників і педофілів, до лав ЗСУ не зможуть вступити корупціонери, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України.

17 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким ув‘язнені можуть бути умовно-достроково звільнені для проходження військової служби за контрактом.