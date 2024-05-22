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У Хмельницькій області розпочали звільняти засуджених для проходження військової служби
Хмельницький міськрайонний суд першим в Україні розпочав розгляд перших подань Державної виконавчої служби про умовно-дострокове звільнення засуджених для проходження військової служби за контрактом.
Про це повідомила прес-служба Хмельницького міськрайонного суду.
Згідно з повідомленням, 21 травня було розглянуто два подання з Хмельницького СІЗО щодо звільнення двох чоловіків 2000 та 1981 років народження, засуджених за крадіжки у 2022 році до 4,9 і 5,5 років ув'язнення. Обидва виявили бажання піти на військову службу.
У тексті ухвал йдеться також про те, що кожен із чоловіків придатний до військової служби за станом здоров’я, пройшов професійно-психологічний відбір, має достатній рівень фізичної підготовки для виконання покладених на них тепер обов’язків.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
За рішенням суду, після звільнення їх мають терміново доставити до Хмельницького ТЦК для підписання контрактів та направити до частин Нацгвардії. Над чоловіками встановлять адміністративний нагляд терміном на 1 рік.
22 травня розглянуто ще 50 аналогічних подань від Райковецької виправної колонії №78. Усіх звільнених засуджених передадуть до лав Збройних Сил відповідно до законодавства про військову службу.
Процедура умовно-дострокового звільнення стала можливою після ухвалення Верховною Радою змін до законодавства у березні 2023 року. Вона дозволяє правоохоронним органам розвантажити пенітенціарну систему та поповнити лави ЗСУ мотивованими захисниками.
Кожного звільненого засудженого після відбору перевірять на придатність до військової служби, а також встановлять адмінінагляд терміном до 1 року з низкою обмежень пересування.
Мобілізація засуджених
Ще 19 січня стало відомо, що Міністерство юстиції України напрацювало зміни, завдяки яким люди з судимістю зможуть долучитись до лав до ЗСУ. Йдеться не тільки про тих, хто зараз відбуває покарання, а й про тих, хто був засуджений раніше і вже відбув покарання.
8 травня Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув‘язнених. Окрім осіб, що вчинили умисні вбивства, ґвалтівників і педофілів, до лав ЗСУ не зможуть вступити корупціонери, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України.
17 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким ув‘язнені можуть бути умовно-достроково звільнені для проходження військової служби за контрактом.