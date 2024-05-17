Зеленський підписав закон про збільшення штрафів для ухилянтів від мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

Про це свідчить Картка законопроєкту з підписом глави держави на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що закон повернуто з підписом від президента сьогодні, 17 травня.

Як штрафуватимуть

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби. Президент Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набере чинності 18 травня.

Також відтепер чоловіків призивного віку штрафуватимуть, якщо людина не оновила дані у ТЦК (крайній термін згідно закону про мобілізацію - 18 липня 2024 року), не повідомила про зміну даних, які відсутні в електронних реєстрах, не з'явилася до військкомату або іншим чином порушила закон про мобілізацію.

Адмінштраф накладається протягом року, але не пізніше трьох місяців з моменту виявлення правопорушення.

Штраф не буде виписано, якщо дані про військовозобов'язаних ТЦК може одержати сам через держреєстри.

При цьому головна новація законопроекту полягає в тому, що штрафи зможуть виписувати заочно (як це відбувається із виписуванням штрафів за порушення швидкості через камери автофіксації). Тобто без присутності порушника та складання протоколу. Але для цього ТЦК мають надати документи, що підтверджують, що людина отримала виклик від військкомату і проігнорувала його.

Суми штрафів

Згідно прийнятого законопроєкту, штрафи за порушення військового обліку становитимуть:

у мирний час - від 3 400 до 5 100 гривень;

у воєнний час (або повторне порушення) - від 17 000 до 25 500 гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час:

для громадян - від 5 100 до 8 500 гривень;

для посадових та юридичних осіб - від 17 000 до 34 000 гривень.

За ухилення від мобілізації у воєнний час:

для громадян -від 17 000 до 25 500 гривень;

для посадових та юридичних осіб - від 34 000 до 59 000 гривень.

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