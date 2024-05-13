Як ухилянтам платити по кредитах, якщо рахунок заблокований з подачі ТЦК: що кажуть у monobank та ПУМБ

Чоловіки, які можуть стикнутися з блокуванням банківського рахунку внаслідок несплати штрафів за порушення правил військового обліку, все одно зможуть гасити свої кредити через спеціальний рахунок, який буде для них створено для цієї мети.

Про це свідчать відповіді технічної пітримки українських банків. Зокрема, як кажуть в Першому українському міжнародному банку, арешт рахунку здійснюватиметься на підставі постанови Державної виконавчої служби, а примусове списання коштів - на підставі відповідної платіжної інструкції від неї.

Якщо ж користувачу треба повертати кредит, для цього буде створено "транзитний" рахунок, куди можна буде зараховувати гроші саме на сплату кредиту. Банк або повідомить його клієнту сам, або ж його можна буде запитати у чат-підтримки.

В свою чергу, в monobank зазначають, що повертати кошти через спецрахунок можна буде за номером картки чи IBAN, зокрема й при сплаті третьою особою зі вказанням відповідного коментаря щодо призначення платежу. Відповідно, для сплати штрафу, а не повершення кредиту, реквізити треба буде уточняти у Виконавчої служби.

Натомість у А-Банку прокоментувати ситуацію відмовилися, посилаючись на те, що вказаний закон наразі ще не набув чинності.

Нагадаємо, 9 травня Верховна Рада ухвалила закон, яким штрафи за порушення військового обліку у воєнний час та за ухилення від мобілізації збільшуються для громадян до 17-25 тисяч гривень, рішення про які ТЦК ухвалюватимуть без протоколу та присутності самого порушника.

Однак через такі розміри штрафів багато громадян, ймовірно, можуть просто не мати грошей аби сплатити їх, що спричинить блокування рахунків в рамках процедури виконавчого провадження.

Раніше у парламенті обговорювали ідею прописати безпосередньо в законопроєкті про мобілізацію можливість блокування рахунків ухилянтам, але від неї зрештою відмовилися. Голова президентської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що відповідна норма є неприйнятною і що така ініціатива навряд чи знайде підтримку серед депутатів.

Водночас член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук розповів, що в Україні можуть почати блокувати рахунки й арештовувати майно людей, які ухиляються від мобілізації, через адміністративне судочинство.

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