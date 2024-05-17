Зеленський підписав закон, яким дозволяється мобілізація ув‘язнених

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким ув‘язнені можуть бути умовно-достроково звільнені для проходження військової служби за контрактом.

Картка законопроєкту на сайті Верховної Ради свідчить про те, що законопроєкт №11079-1 повернуто з підписом глави держави 17 травня.

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув‘язнених. Окрім осіб, що вчинили умисні вбивства, ґвалтівників і педофілів, до лав ЗСУ не зможуть вступити корупціонери, і ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України.

Мобілізація ув‘язнених: кому дозволять служити

Як повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, до законопроєкту №11079-1, прийнятого у першому читання 10 квітня 2024 року, було подано близько 500 правок. З них враховано близько 80.

За словами парламентарки, у фінальній версії прийнятого законопроєкту про мобілізацію ув‘язнених, умовно - дострокове звільнення (УДЗ) заради служби у ЗСУ дозволили тим, хто скоїв ненавмисне вбивство. Виключення становлять ті особи, які при цьому були у стані наркотичного сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. При цьому, заборонили військову службу особам, які відбувають покарання за умисні вбивства, за вбивства, скоєні з особливою жорстокістю, а також за зґвалтування, сексуальне насильство, педофілію і тероризм.

"Також серед прийнятих правок - заборона умовно-дострокового звільнення заради військової служби для тих осіб, хто відбуває покарання за тяжкі корупційні правопорушення, а також для осіб, які займали особливо відповідальне становище. Йдеться про міністрів, депутатів, їх заступників та помічників тощо. Крім цього, заборонили УЗД тим ув‘язненим, які відбувають покарання за те, що посягали на життя правоохоронців", - повідомила Шуляк.

Не дозволять служити у ЗСУ також особам, засудженим за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, шпигунство, посягання на життя державного діяча, незаконне виробництво, придбання, розповсюдження, або зберігання наркотиків.

Для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова - до завершення терміну їх покарання повинно лишитися не більше трьох років. В‘язні, яким залишилося перебувати у в‘язницях довше і, тим паче, довічно засудженим, відмовлятимуть одразу без права перегляду.

Яким буде алгоритм мобілізації засуджених і умови їх служби у ЗСУ

Згідно з прийнятим законом, засуджені можуть вступити до лав ЗСУ тільки за власним бажанням та за рішенням суду. Спочатку кандидат на УДЗ подає відповідну заяву, а установа виконання покарань організовує йому проходження первинного медичного огляду у закладах охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України, оскільки мобілізовують виключно тих в‘язнів, які мають достатній рівень фізичної підготовки і при цьому психічно здорові.

Якщо первинний медогляд пройдено успішно, заява засудженого попередньо розглядається установою виконання покарань за обов’язковою участю представника ТЦК, а також представника військової частини, де засуджений планує проходити військову службу за контрактом.

Якщо представник військової частини і установи виконання покарань заяву задовольняють, наступним етапом потрапляння засудженого до лав ЗСУ буде суд, оскільки саме він виносить рішення про УДЗ. Суд відбуватиметься за участю прокурора, представника установи виконання покарань і самого засудженого, якому дозволено приймати участь у цьому засіданні в режимі відеоконференції. Тобто, не полишаючи місце відбування покарання.

Ухвала суду і судове рішення про умовно-дострокове звільнення особи або про відмову у ньому невідкладно, але не пізніше 24 годин після проголошення надсилається до відповідного ТЦК, а також до органу або установи виконання покарань. Якщо рішення суду позитивне, особа має укласти контракт про вступ на військову службу до Збройних Сил України на посади рядового, сержантського і старшинського складу, а також офіцерського складу, у відповідності до військового звання, за якими вони перебувають на військовому обліку.

Після цього особа передається підрозділам Національної гвардії України, яка передасть її з установи виконання покарань до ТЦК. Військовослужбовці Нацгвардії під час доставлення за нагальної потреби мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, вогнепальну зброю.

"Вже у статусі військовослужбовців колишні увʼязнені будуть проходити військову службу виключно у спеціалізованих військових частинах, порядок створення яких визначається Міністерством оборони України. Адміністративний нагляд за особами здійснюється командиром військової частини, в якій особа проходить військову службу. Особи, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, беруться у військовій частині на окремий облік", - наголосила парламентарка.

Фото: ua.depositphotos.com