Зеленский подписал закон, которым разрешается мобилизация заключенных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому заключенные могут быть условно-досрочно освобождены для прохождения военной службы по контракту.

Карточка законопроекта на сайте Верховной Рады свидетельствует о том, что законопроект №11079-1 возвращен с подписью главы государства 17 мая.

Напомним, 8 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №11079-1 о добровольной мобилизации заключенных. Кроме лиц, совершивших умышленные убийства, насильников и педофилов, в ряды ВСУ не смогут вступить коррупционеры, и те, кто совершил преступления против основ национальной безопасности Украины.

Мобилизация заключенных: кому разрешат служить

Как сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, в законопроект №11079-1, принятый в первом чтении 10 апреля 2024 года, было подано около 500 правок. Из них учтено около 80.

По словам парламентария, в финальной версии принятого законопроекта о мобилизации заключенных, условно-досрочное освобождение (УДО) ради службы в ВСУ разрешили тем, кто совершил непреднамеренное убийство. Исключение составляют те лица, которые при этом находились в состоянии наркотического опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции. При этом запретили военную службу лицам, отбывающим наказание за умышленные убийства, за убийства, совершенные с особой жестокостью, а также за изнасилование, сексуальное насилие, педофилию и терроризм.

"Также среди принятых правок - запрет на условно-досрочное освобождение ради военной службы для тех лиц, кто отбывает наказание за тяжкие коррупционные правонарушения, а также для лиц, занимавших особо ответственное положение. Речь идет о министрах, депутатах, их заместителях и помощниках и т.д. Кроме этого, запретили УДО тем заключенным, которые отбывают наказание за то, что посягали на жизнь стражей порядка", - сообщила Шуляк.

Не позволят служить в ВСУ также лицам, осужденным за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, незаконное производство, приобретение, распространение или хранение наркотиков.

Для всех остальных, кто потенциально может быть мобилизован, действует одинаковое условие – до истечения срока их наказания должно оставаться не более трех лет. Заключенные, которым осталось находиться в тюрьмах дольше и тем более пожизненно осужденным, будут отказывать сразу без права пересмотра.

Каким будет алгоритм мобилизации осужденных и условия их службы в ВСУ

Согласно принятому закону, осужденные могут вступить в ряды ВСУ только по собственному желанию и по решению суда. Сначала кандидат на УДО подает соответствующее заявление, а учреждение исполнения наказаний организует ему прохождение первичного медицинского осмотра в учреждениях здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, поскольку мобилизуют исключительно тех заключенных, которые имеют достаточный уровень физической подготовки и при этом психически здоровы.

Если первичный медосмотр пройден успешно, заявление осужденного предварительно рассматривается учреждением исполнения наказаний с участием представителя ТЦК, а также представителя воинской части, где осужденный планирует проходить военную службу по контракту.

Если представитель воинской части и учреждения исполнения наказаний удовлетворяют заявление, следующим этапом попадания осужденного в ряды ВСУ будет суд, поскольку именно он выносит решение об УДО. Суд будет проходить с участием прокурора, представителя учреждения исполнения наказаний и самого осужденного, которому разрешено принимать участие в этом заседании в режиме видеоконференции. То есть, не покидая место отбывания наказания.

Постановление суда и судебное решение об условно-досрочном освобождении лица или об отказе в нем безотлагательно, но не позднее 24 часов после провозглашения направляется в соответствующий ТЦК, а также в орган или учреждение исполнения наказаний. Если решение суда положительное, лицо должно заключить контракт о вступлении на военную службу в Вооруженные силы Украины на должности рядового, сержантского и старшинского состава, а также офицерского состава, в соответствии с воинским званием, по которым оно состоит на военном учете.

После этого лицо передается подразделениям Национальной гвардии Украины, которая передаст его из учреждения исполнения наказаний в ТЦК. Военнослужащие Нацгвардии при передаче в случае необходимости имеют право применять меры физического воздействия, специальные средства, огнестрельное оружие.

"Уже в статусе военнослужащих бывшие заключенные будут проходить военную службу исключительно в специализированных воинских частях, порядок создания которых определяется Министерством обороны Украины. Административный надзор за лицами осуществляется командиром воинской части, в которой лицо проходит военную службу. Лица, в отношении которых установлен административный надзор, берутся в воинской части на отдельный учет", - подчеркнула парламентарий.

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