Какие изменения предусмотрены в правилах пересечения границы для военнообязанных с 18 мая: объяснение Госпогранслужбы

В субботу, 18 мая, вступают в силу изменения в законы Украины "О правовом режиме военного положения" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Поэтому на пунктах пропуска будут проверяться наличие военно-учетного документа у мужчин от 18 до 60 лет.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Мужчинам для пересечения границы понадобится еще один документ

"В соответствии с нормами законодательства в период действия военного положения или проведения мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность", - говорится в сообщении.

В частности, мужчина от 18 до 60 лет должен иметь соответствующий документ и показывать его по требованию пограничника в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и в пунктах пропуска через госграницу.

ГНСУ также обнародовала перечень граждан, имеющих право выехать за границу, но которые обязаны предоставить военно-учетный документ с информацией об освобождении от мобилизации или исключении из военного учета по состоянию здоровья:

забронированные на период мобилизации и военное время;

признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья, согласно заключению ВЛК;

на их иждивении находятся три и более ребенка в возрасте до 18 лет;

они имеют ребенка или детей до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из ее видов;

другие категории людей, определенные ст. 23.

Граждане, не подлежащие обязательной проверке военно-учетных документов:

люди с инвалидностью;

граждане, сопровождающие лиц или детей с инвалидностью;

водители, перевозящие медицинские грузы, гуманитарную помощь, международные грузы и пассажиров;

рабочие предприятий железнодорожного транспорта и относящиеся к морской, авиационной отрасли и другим;

граждане, определенные по отдельным должностям государственной службы.

В то же время, в ГНСУ рекомендуют предварительно уточнить данные в ТЦК и СП при планировании выезда за границу, а также внести информацию об отсрочке в военно-учетный документ.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступит в силу 18 мая.

В Украине могут остановиться международные автоперевозки

Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин рассказал, что рынку международных автоперевозок в Украине грозит остановка, поскольку брони от мобилизации имеют менее 5% водителей международных рейсов, а остальные отказываются уезжать.

Он считает, что такая ситуация уже в скором времени может привести к определенному коллапсу не только транспортной отрасли в Украине, но и в экономике в целом, если не будет создана прозрачная и понятная система бронирования.

Кроме того, в АсМАП прогнозируют усложнение ситуации с 18 мая, когда вступит в силу новый закон о мобилизации.

"Пока к нам поступает информация, что якобы пограничники на пунктах пропуска уже предупреждают водителей, что с 18 мая без отметки в учетных документах они не будут их выпускать за границу. На сегодняшний день таких указаний нет, но мы все понимаем, что с 18 мая в пограничников появится право потребовать эти документы у любого человека", - подчеркнул руководитель АсМАП.