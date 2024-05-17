Киевские ЦНАПы с 18 мая будут принимать военнообязанных для обновления данных

Военнообязанные в Киеве могут обновить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг (ЦНАПы). Для этого в столице к системе учета подключены около 300 администраторов ЦНАПов.

Об этом сообщает директор департамента ЦНАП в Киеве Наталья Шамрай в эфире "Киев 24".

"Завтра с 9 до 18 часов все ЦНАПы города Киев готовы принимать военнообязанных для обновления их данных", - отметила она.

Шамрай добавила, что центры предоставления административных услуг подключены к соответствующей системе. Для уточнения военно-учетных данных военнообязанные должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, военный билет или приписное удостоверение.

"Если система определенным образом не будет пропускать по каким-либо причинам, тогда будем выяснять и решать вопрос, куда обратиться. Мы все подключены, в Киеве подключены почти 300 администраторов ЦНАПов", - добавила она.

Что грозит нарушителям

Новый закон о мобилизации предусматривает, что все мужчины 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновите свои учетные данные. Сейчас это можно сделать через личный визит в ТЦК или Центр административных услуг. Также с 18 мая заработает личный кабинет военнообязанных.

Как сообщает РБК, в военное время тем, кто не стоит на учете или своевременно не обновил свои данные, грозит штраф в размере 17 000 гривен. За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере 25500 гривен.

Физические лица, которые отказываются от получения повестки или не появляются за ней в ТЦК в военное время, могут быть оштрафованы на сумму от 17000 до 25500 гривен. Процедура штрафования также меняется: ТЦК больше не нужно составлять протоколы в присутствии военнообязанного и передавать их в суд, представители ТЦК могут сделать это заочно.

Однако штрафы не применяются, если военкомат может получить необходимые данные из государственных реестров.

Напомним, 1 1 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступит в силу 18 мая.