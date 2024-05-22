В Хмельницкой области начали освобождать осужденных для прохождения военной службы

Хмельницкий горрайонный суд первым в Украине приступил к рассмотрению первых представлений Государственной исполнительной службы об условно-досрочном освобождении осужденных для прохождения военной службы по контракту.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого горрайонного суда.

Согласно сообщению, 21 мая были рассмотрены два представления из Хмельницкого СИЗО по освобождению двух мужчин 2000 и 1981 годов рождения, осужденных за кражи в 2022 году к 4,9 и 5,5 годам заключения. Оба изъявили желание пойти на военную службу.

В тексте постановлений говорится также о том, что каждый из мужчин пригоден к военной службе по состоянию здоровья, прошел профессионально-психологический отбор, имеет достаточный уровень физической подготовки для выполнения возложенных на них обязанностей.

По решению суда, после увольнения их должны срочно доставить в Хмельницкий ТЦК для подписания контрактов и направить в части Нацгвардии. Над мужчинами будет установлен административный надзор сроком на 1 год.

22 мая рассмотрено еще 50 аналогичных представлений от Райковецкой исправительной колонии №78. Всех освобожденных осужденных передадут в ряды Вооруженных Сил в соответствии с законодательством о военной службе.

Процедура условно-досрочного увольнения стала возможной после принятия Верховной Радой изменений в законодательство в марте 2023 года. Она позволяет правоохранительным органам разгрузить пенитенциарную систему и пополнить ряды ВСУ мотивированными защитниками.

Каждого уволенного осужденного после отбора проверят на годность военной службы, а также установят админнадзор сроком до 1 года с рядом ограничений передвижения.

Мобилизация осужденных

Еще 19 января стало известно, что Министерство юстиции Украины наработало изменения, благодаря которым люди с судимостью смогут присоединиться к рядам ВСУ. Речь идет не только о тех, кто сейчас отбывает наказание, но и о тех, кто был осужден ранее и уже отбыл наказание.

8 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №11079-1 о добровольной мобилизации заключенных. Кроме лиц, совершивших умышленные убийства, насильников и педофилов, в ряды ВСУ не смогут вступить коррупционеры, совершившие преступления против основ национальной безопасности Украины.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому заключенные могут быть условно-досрочно освобождены для прохождения военной службы по контракту.