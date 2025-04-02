Более 8 тысяч бывших осужденных стали бойцами ВСУ

По состоянию на начало апреля ряды Вооруженных сил Украины пополнили более 8 000 добровольцев, ранее отбывавших наказание. Это стало возможным благодаря принятому в мае 2024 Закона Украины, который ввел институт условно-досрочного освобождения бывших осужденных.

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Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

"Первые группы добровольцев присоединились к боевым подразделениям уже в августе прошлого года, а сегодня эти бойцы в составе легендарных штурмовых бригад, в частности 1-го отдельного штурмового батальона "Да Винчи", 92-й отдельной штурмовой бригады, 93-й механизированной мини-бригады".

По данным ведомства, многие из них уже получили государственные награды за отвагу на поле боя. Ключевую роль в этом процессе играют администрации пенитенциарных учреждений, обеспечивающих организацию медицинских осмотров, сопровождение осужденных на военно-врачебную комиссию (ВЛК) и подготовку документов для суда. В настоящее время рассматривается еще более 900 заявлений на условно-досрочное увольнение для службы в ВСУ.

Мобилизация осужденных

Еще 19 января стало известно, что Министерство юстиции Украины наработало изменения, благодаря которым люди с судимостью смогут присоединиться к рядам ВСУ. Речь идет не только о тех, кто сейчас отбывает наказание, но и о тех, кто был осужден ранее и уже отбыл наказание.

8 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №11079-1 о добровольной мобилизации заключенных. Кроме лиц, совершивших умышленные убийства, насильников и педофилов, в ряды ВСУ не смогут вступить коррупционеры, совершившие преступления против основ национальной безопасности Украины.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому заключенные могут быть условно-досрочно освобождены для прохождения военной службы по контракту.

Напомним, в мае 2024 года Хмельницкий горрайонный суд первым в Украине приступил к рассмотрению первых представлений Государственной исполнительной службы об условно-досрочном увольнении осужденных для прохождения военной службы по контракту.