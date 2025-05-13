Иностранные военные в ВСУ смогут получить статус участника боевых действий: что известно

Иностранцы и лица без гражданства, которые служат в Вооруженных Силах Украины или Государственной специальной службе транспорта, имеют право на получение статуса участника боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Кто имеет право на статус УБД

Министерство обороны напоминает, что порядок предоставления этого статуса определяется несколькими нормативными правовыми актами.

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", статус участника боевых действий предоставляется военнослужащим ВСУ, принимавшим непосредственное участие в мероприятиях по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Это касается также тех, кто обеспечивал оборону государства и безопасность граждан в ответ на вооруженную агрессию российской федерации.

В то же время, к категории военнослужащих приравниваются иностранцы и лица без гражданства, которые в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" проходят военную службу в Вооруженных силах Украины.

"Учитывая указанное выше, иностранцы, деятельность которых отвечает требованиям этих законов, могут получить статус участника боевых действий. Они должны соблюдать такие же процедуры, как и граждане Украины", — пояснил директор Департамента социального обеспечения Министерства обороны полковник Сергей Галимский.

Напомним, военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), не имеющие боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья, будут предназначены для службы в боевых подразделениях .