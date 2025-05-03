Завещание военного: как его оформить без нотариуса

Законодательство Украины позволяет военнослужащим удостоверять завещания и доверенности в особом порядке без нотариуса, но с соблюдением четких требований.

Вопрос наследования имущества важен для обеспечения прав и обязанностей наследников. Одним из ключевых инструментов в этой сфере есть завещание. Учитывая обстоятельства с высоким риском для жизни в зоне боевых действий, перед военнослужащими встает вопрос, как можно составить завещание без возможности заверить его у нотариуса.

Сколько завещаний может заключить военнослужащий

В Украине действует принцип свободы завещания — это значит, что завещатель свободен в выборе наследников — он может передать свое имущество одному или нескольким физическим лицам, также он имеет право без указания причин лишить права на наследование любого из числа наследников.

Согласно законодательству, каждый может составлять завещание неограниченное количество раз. Однако новое завещание автоматически отменяет предыдущий, актуален последний документ.

Это позволяет изменять свои предписания по наследству в случае изменения жизненных обстоятельств. Однако документ должен быть составлен с соблюдением четких требований.

Кто может удостоверить завещание при отсутствии нотариуса

Как правило, завещание удостоверяется у нотариуса. Но законодательство предусматривает исключения, когда удостоверить документ могут другие уполномоченные лица.

В местах дислокации воинских частей, где нет нотариуса или органа, совершающего нотариальные действия, завещания и доверенности военнослужащего могут быть удостоверены командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений или учреждений, разъясняет Минюст.

Такие документы приравниваются к нотариально удостоверенным, согласно статьям 245 и 1252 Гражданского кодекса Украины.

Завещание, составленное в произвольной форме, без удостоверения, не имеет юридической силы. Это означает, что такие пожелания по наследованию имущества не будут учтены при распределении наследства. Только заверенное завещание обеспечивает его действительность.

Самое важное, что должно учесть военный при составлении завещания

Процедура оформления завещания предусматривает четыре важных принципа.

Во-первых, это конфиденциальность. Рабочее место для удостоверения должно гарантировать соблюдение нотариальной тайны (статья 8 Закона "О нотариате").

Во-вторых, это идентификация личности. Перед удостоверением должностное лицо должно установить лицо, обратившееся за таким удостоверением, проверить его гражданскую дееспособность и действительность его намерений.

В-третьих, текст документа должен быть четким, понятным, с указанием дат словами.

В-четвертых, не должно быть конфликта интересов. Должностные лица не могут удостоверять документы на себя, своих родных или от их имени.

Удостоверение завещания: пошаговая инструкция

Завещание удостоверяется обязательно при свидетелях – не менее двух. Они должны присутствовать, слышать текст и подписать документ. Свидетелем не может быть: наследник, член его семьи, родственник, другое должностное лицо.

Форма завещания – письменная, с обязательным указанием места, времени, даты составления, а также места рождения завещателя.

Завещатель подписывает документ своими руками. Если он по причине физического изъяна или болезни не может это сделать, по его поручению и в его присутствии и приглашенных им двух свидетелей, завещание может подписать другое физическое лицо (п. 7 Порядка удостоверения завещаний и доверенностей, приравнивающихся к нотариально удостоверенным, утвержденному постановлением КМУ 9 9)

Не допускается совершение завещания через представителя. Текст завещания составляется так, чтобы распоряжение завещателя не вызывало недоразумений или сомнений при оформлении наследства.

Завещание составляется в двух экземплярах: один издается завещателю, другой – направляется для последующей регистрации в Наследственном реестре в соответствии с постановлением КМУ «Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения» от 28 февраля 2022 № 164.

Пояснение доверенности военного: особенности

Текст доверенности обязательно должен содержать следующие данные:

место и дату составления (подписания),

полные данные обеих сторон (в т.ч. все данные адвоката, если это доверенность на него),

срок действия, на который она выдана.

Если срок доверенности не установлен, она сохраняет силу до прекращения ее действия. Вместе с тем, доверенность, в которой не указана дата ее удостоверения, ничтожна.

Подпись доверителя обязательна в присутствии должностного лица, удостоверяющего доверенность. В случае физических недостатков или болезни, подписывает другое лицо; сведения о лице и причины, по которым доверитель не может подписать документ самостоятельно, указываются в удостоверительной надписи.

Один экземпляр остается у доверителя или направляется представителю; второй – передается для регистрации в Едином реестре доверенностей.

Как зарегистрировать завещание и доверенность, удостоверенные без нотариса

Согласно постановлению №164 установлен специальный порядок регистрации некоторых документов, удостоверенных военным командованием и руководством правоохранительных органов.

Это касается доверенностей (за исключением тех, которые касаются недвижимости, ценных бумаг и корпоративных прав) и завещаний военнослужащих и работников силовых структур, участвующих в защите страны.

После удостоверения командиром (начальником) или уполномоченным им лицом эти документы в течение пяти дней передаются в Генштаб ВСУ, Министерство обороны или другой соответствующий центральный орган.

Эти органы пересылают их в Министерство юстиции или его территориальное управление, которые обеспечивают передачу документов нотариуса (государственному или частному) для обязательной регистрации в Едином реестре доверенностей или Наследственном реестре.

Должностные, должностные лица при удостоверении завещаний и доверенностей обязаны хранить нотариальную тайну и не разглашать ставшую им информацию.

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