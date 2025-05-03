Заповіт військового: як його оформити без нотаріуса

Законодавство України дозволяє військовослужбовцям посвідчувати заповіти та довіреності в особливому порядку – без нотаріуса, але з дотриманням чітких вимог.

Питання спадкування майна важливе для забезпечення прав і обов’язків спадкоємців. Одним із ключових інструментів у цій сфері є заповіт. Враховуючи обставини з високим ризиком для життя у зоні бойових дій, перед військовослужбовцями постає питання, як можна скласти заповіт без можливості завірити його у нотаріуса.

Скільки заповітів може укласти військовослужбовець

В Україні діє принцип свободи заповіту - це значить, що заповідач є вільним у виборі спадкоємців - він може передати своє майно одній або кільком фізичним особам, також він має право без вказання причин позбавити права на спадкування будь-кого з числа спадкоємців.

Згідно із законодавством, кожен може складати заповіти необмежену кількість разів. Проте новий заповіт автоматично скасовує попередній, актуальним є останній документ.

Це дозволяє можливість змінювати свої розпорядження щодо спадщини у разі зміни життєвих обставин. Проте документ має бути укладений з дотриманням чітких вимог.

Хто може посвідчити заповіт за відсутності нотаріуса

Як правило, заповіт засвідчується у нотаріуса. Але законодавство передбачає винятки, коли засвідчити документ можуть інші уповноважені особи.

У місцях дислокації військових частин, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, заповіти та довіреності військовослужбовця можуть бути посвідчені командирами (начальниками) цих частин, з’єднань, установ або закладів, роз'яснює Мінюст.

Такі документи прирівнюються до нотаріально посвідчених, згідно зі статтями 245 та 1252 Цивільного кодексу України.

Заповіт, складений у довільній формі, без засвідчення, не має юридичної сили. Це означає, що такі побажання щодо спадкування майна не будуть враховані під час розподілу спадщини. Лише засвідчений заповіт забезпечує його дійсність.

Найважливіше, що має врахувати військовий при складанні заповіту

Процедура оформлення заповіту передбачає чотири важливі принципи.

По-перше, це конфіденційність. Робоче місце для посвідчення має гарантувати дотримання нотаріальної таємниці (стаття 8 Закону «Про нотаріат»).

По-друге, це ідентифікація особи. Перед посвідченням посадова особа має встановити особу, що звернулася за таким посвідченням, перевірити її цивільну дієздатність та дійсність її намірів.

По-третє, текст документа має бути бути чіткий, зрозумілий, із зазначенням дат словами.

По-четверте, не має бути конфлікту інтересів. Посадові особи не можуть посвідчувати документи на себе, своїх рідних або від їхнього імені.

Посвідчення заповіту: покрокова інструкція

Заповіт посвідчується обов'язково при свідках – не менше двох. Вони мають бути присутніми, чути текст і власноручно підписати документ. Свідком не може бути: спадкоємець, член його сім’ї, родич, інша посадова особа.

Форма заповіту – письмова, з обов’язковим зазначенням місця, часу, дати складення, а також місця народження заповідача.

Заповідач підписує документ власноручно. Якщо він унаслідок фізичної вади або хвороби не може це зробити, за його дорученням і в його присутності та запрошених ним двох свідків, заповіт може підписати інша фізична особа (п. 7 Порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, затвердженого постановою КМУ від 15 червня 1994 року № 419).

Не допускається вчинення заповіту через представника. Текст заповіту складається так, щоб розпорядження заповідача не викликало непорозумінь чи сумнівів під час оформлення спадщини.

Заповіт складається у двох примірниках: один видається заповідачу, інший – направляється для подальшої реєстрації у Спадковому реєстрі відповідно до постанови КМУ «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» від 28 лютого 2022 року № 164.

Поясвідчення довіреності військового: особливості

Текст довіреності обов'язково має містити такі дані:

місце і дату складення (підписання),

повні дані обох сторін (у т. ч. всі дані адвоката, якщо це довіреність на нього),

строк дії, на який вона видана.

Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. Разом із тим, довіреність, у якій не зазначена дата її посвідчення, є нікчемною.

Підпис довірителя обов’язковий в присутності посадової особи, яка посвідчує довіреність. У разі фізичних вад або хвороби, підписує інша особа; відомості про таку особу та причини, з яких довіритель не може підписати документ самостійно, зазначаються у посвідчувальному написі.

Один примірник залишається у довірителя або надсилається представникові; другий – передається для реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей.

Як зареєструвати заповіт та довіреність, що засвідчені без нотарісу

Згідно з Постановою № 164 встановлено спеціальний порядок реєстрації деяких документів, посвідчених військовим командуванням та керівництвом правоохоронних органів.

Це стосується довіреностей (за винятком тих, що стосуються нерухомості, цінних паперів та корпоративних прав) і заповітів військовослужбовців та працівників силових структур, які беруть участь у захисті країни.

Після посвідчення командиром (начальником) або уповноваженою ним особою ці документи протягом п’яти днів передаються до Генштабу ЗСУ, Міністерства оборони або іншого відповідного центрального органу.

Ці органи пересилають їх до Міністерства юстиції або його територіального управління, які забезпечують передачу документів нотаріусу (державному або приватному) для обов’язкової реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей або Спадковому реєстрі.

Посадові, службові особи при посвідченні заповітів і довіреностей зобов’язані зберігати нотаріальну таємницю та не розголошувати інформацію, яка стала їм відома.

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