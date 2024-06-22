На Львівщині та Волині стартував проєкт підтримки підприємців-початківців: які критерії для участі

Неприбуткова організація Enpact, що базується в Берліні та займається розширенням можливостей підприємців по всьому світу, нещодавно розпочала проєкт з підтримки малого й середнього бізнесу на Львівщині та Волині.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це йдеться на сайті Granty.org.ua.

Зазначається, що проєкт під назвою "Just Transition through Entrepreneurship" має на меті підтримати відновлення та структурні зміни у вугільних регіонах України під час економічних викликів та руйнувань, спричинених війною.

Зараз триває набір заявок на напрям "Ідеї", спрямований на підприємців-початківців у розвитку їхніх бізнес-ідей протягом трьох місяців тренінгів, нетворкінгу, навчання та доступу до бюджету на покращення ідеї.

Які переваги участі в напрямі "Ідеї":

Розробка базової бізнес-моделі на основі ідеї протягом трьох місяців;

Доступ до бюджету до 2 000 євро у ваучерах на послуги з розвитку бізнесу;

Регулярні семінари з розвитку підприємницьких навичок та дослідження клієнтів, валідації ідеї й ціннісної пропозиції;

Заходи з нетворкінгу з експертами з України та Європейського Союзу;

Шанс представити свою ідею на публічному Демо Дні;

Глобальна спільнота підприємців із різних секторів та рівнів експертизи.

Для того, щоб взяти участь у проєкті, необхідно відповідати наступним вимогам:

Бути віком від 18 років і мати законне право на оплачувану роботу в Україні;

Проживати в одному з цільових регіонів (Володимирський і Луцький райони Волинської області або Червоноградський, Львівський і Золочівський район Львівської області);

Бути готовим взяти відповідальність перетворити свою ідею на ринковий продукт або послугу, яка може сприяти сталому розвитку та відновленню;

Мати команду або бажання працювати в команді з 2-3 людей для розвитку бізнес-ідеї.

Заявки на програму приймаються до 30 червня за посиланням.

Довідка:

Проєкт "Just Transition through Enterpreneurship" фінансується Федеральним міністерством економіки та клімату Німеччини (BMWK) за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Проєкт впроваджується неприбутковою організацією enpact.

Нагадаємо, днями Міністерство економіки України, Європейський Союз та уряд Німеччини оголосили про старт нової грантової програми, загальний бюджет якої складає 480 тисяч євро. У рамках цієї програми 12 малих та середніх підприємств зможуть отримати фінансування до 40 тисяч євро кожне на розвиток експорту та інновацій.

Додамо, що уряд вдвічі збільшив граничну суму грантової допомоги на розвиток бізнесу за програмою "Власна справа", яка є компонентом програми "єРобота", для тих підприємців, які працюють у Харкові чи Харківській області.

Також повідомлялося, що уряд розширив можливості для виробників безпілотних літальних апаратів (дронів) отримувати державне фінансування в рамках програми "єРобота". Тепер компанії, що займаються виробництвом дронів, можуть претендувати на грант у розмірі до 8 мільйонів гривень.

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