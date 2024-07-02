Два года "єРабота": государство инвестировало 8,5 млрд грн в развитие малого и среднего бизнеса

Правительственный проект "єРабота" за два года своего существования предоставил гранты более 18 тысячам предпринимателей, инвестировав в развитие бизнеса 8,5 млрд грн.

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Как говорится в сообщении прессслужбы Минэкономики, проект "єРабота" способствовал созданию более 55 тысяч рабочих мест, предоставляя гранты для развития как новых, так и уже существующих предприятий.

С момента запуска проекта в июле 2022 было выдано более 18 тысяч грантов на общую сумму 8,5 млрд грн.

В частности, программа "Собственное дело" поддержала 16490 предпринимателей микрогрантами на сумму 3,9 млрд грн, что позволило им начать собственный бизнес. Для развития перерабатывающих предприятий было выдано 672 гранта на 3,4 млрд грн, а для садоводства и развития тепличного хозяйства – 211 грантов на 925 млн грн. Ветераны и их семьи также получили поддержку в размере 634 грантов на сумму 283 млн. грн.

О правительственном проекте "єРабота"

Правительственный проект "єРабота" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине" и включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест. В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов для ветеранов и второго супруга, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства .

Программа предоставления грантов участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и членам их семей на создание или развитие собственного бизнеса является составной частью флагманского проекта Министерства экономики Украины "Работа без барьеров", который реализуется на выполнение Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине и в рамках экономической политики "Сделано в Украине".

Подать заявку на получение гранта могут как опытные предприниматели, так и не имеющие опыта ведения бизнеса. Заявления вместе с бизнес-планом подаются через портал Действие. Обязательным условием получения гранта есть создание новых рабочих мест. Грантовые средства возвращаются государству посредством уплаченных налогов и сборов в течение трех лет деятельности предприятия.