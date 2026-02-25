Робота, виплати та пенсії: Рада ухвалила закон про соціальний захист військових

25 лютого Верховна Рада прийняла закон № 13646, що регулює трудові, пенсійні та соціальні права військовослужбовців усіх категорій. Документ встановлює порядок збереження робочих місць, виплати грошових компенсацій за відпустки та надання матеріальної допомоги членам сімей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Верховної Ради України.

У пояснювальній записці зазначається, що реалізація акта забезпечить задоволення соціальних потреб військовослужбовців та членів їх сімей, підвищить рівень довіри суспільства до діяльності держави із забезпечення соціальної захищеності персоналу сил оборони та матиме позитивний вплив на інтереси громадян та органів державної влади.

"Він (закон — ред.) формує зрозумілу й чесну систему соціальних гарантій для військовослужбовців базової служби — до, під час і після її проходження. Це про справедливість для людей, які стали на захист країни, і про відповідальність держави перед ними та їхніми родинами", — прокоментував прийняття закону міністр оборони Михайло Федоров.

Основні положення

Закон впроваджує єдиний і прозорий підхід до виплат, а також регулює надання низки соціальних гарантій.

Трудові та пенсійні права

Військовослужбовці отримують гарантії щодо збереження попереднього місця роботи та займаної посади на весь період служби. Весь час перебування у лавах Збройних Сил або інших військових формуваннях зараховується до загального стажу роботи, страхового стажу та вислуги років, що впливає на розмір майбутніх пенсій та надання пільг.

Грошові виплати та компенсації

Законодавство передбачає виплату грошової компенсації за всі дні невикористаних щорічних та додаткових відпусток. Для осіб, які отримали поранення або перебували у полоні (інтернованих), встановлено такі гарантії:

збереження щомісячних виплат на період лікування;

надання одноразової матеріальної допомоги;

компенсація витрат на тривалий стаціонарний догляд.

Матеріальна підтримка сімей

Родичі військовослужбовців отримують спеціальний статус у сфері працевлаштування та соціального забезпечення:

переважне право на прийом на роботу;

грошова допомога при зміні місця проживання (переїзді);

оплата листків непрацездатності (лікарняних);

одноразова допомога у разі загибелі або поранення військового.

Порядок нарахування допомоги

Закон чітко регламентує розміри одноразових грошових виплат. Зокрема, у разі загибелі військовослужбовця або працівника служби цивільного захисту максимальний розмір допомоги встановлено на рівні до 15 млн грн. Також визначено процедуру нарахування коштів у разі встановлення інвалідності або втрати працездатності через поранення.

"Ми пропонуємо чітке правило: загальний обсяг допомоги — 15 млн грн. Тобто якщо військовий отримав статус безвісти зниклого, його родина отримує виплати близько 120 тис. грн на місяць, а в разі підтвердження загибелі, рідні отримають виплату в такому розмірі, щоб загальна сума допомоги становила ₴15 млн. Це створює рівність, прозорість і зрозумілі гарантії для кожної родини — незалежно від дати чи обставин підтвердження статусу", — заявив Федоров.

Нагадаємо, у 2026 році військовослужбовці ЗСУ можуть отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Виплата здійснюється один раз на рік, її розмір дорівнює місячному грошовому забезпеченню, а отримати допомогу можна за низкою законодавчо визначених підстав.