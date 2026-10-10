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Дата публікації

Уряд спростив підтвердження трудового стажу за відсутності документів

пенсія
Уряд спростив підтвердження трудового стажу / Depositphotos

Українці, які не мають трудової книжки або необхідних записів у ній, зможуть підтвердити стаж для пенсії за допомогою інших документів, а за їх відсутності – показаннями щонайменше двох колег. Новий порядок особливо важливий для людей, які втратили документи через бойові дії або окупацію.

Про це інформує Dilo з посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Насамперед інформацію про стаж перевірятимуть у державних електронних реєстрах. Якщо необхідних відомостей там немає, враховуватимуть трудову книжку та інші документи. Перелік таких документів уряд розширив.

Якщо документи відсутні або не збереглися, людина зможе підтвердити стаж показаннями щонайменше двох свідків, які працювали разом із нею. Пенсійний фонд України допомагатиме знаходити таких людей.

Окремий порядок передбачили для українців, які працювали на підприємствах на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій, а також для тих, чиї документи були знищені внаслідок війни.

За словами Корецького, мета змін – не допустити ситуацій, коли люди втрачають право на пенсію лише через відсутність документів про попередні періоди роботи.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада спростила підтвердження трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або необхідних відомостей в електронних реєстрах.

Автор:
Тетяна Гойденко

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