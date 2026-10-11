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Путепровод возле метро "Черниговская" выходит на финальный этап: когда вернут авто и трамваи

Путепровод возле метро "Черниговская" выходит на финальный этап
Путепровод возле метро "Черниговская" выходит на финальный этап

В Киеве завершили бетонирование пролетного строения путепровода возле станции метро "Черниговская". Следующим этапом станет гидроизоляция и обустройство мостового полотна, а автомобильное и трамвайное движение по строительству планируют возобновить в декабре 2026 года.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на компанию Autostrada.

Бетонирование выполнялось поэтапно: работы начали со средней части пролетного строения и постепенно двигались к крайним участкам, чтобы равномерно распределить нагрузку на конструкцию.

На подходах к путепроводу строители завершают бетонирование переходных плит. Далее на железобетонной плите проезжей части обустроят сплошной гидроизоляционный слой, защищающий конструкцию от воды, разрушение бетона и коррозии арматуры.

Также уже завершено строительство закрытой системы дождевой канализации для отвода воды из проезжей части. Параллельно продолжается укладка асфальтобетона на съездах и подходах к путепроводу.

На объекте круглосуточно работает более 300 специалистов и около 150 единиц техники.

В декабре Autostrada планирует возобновить автомобильное и трамвайное движение по путепроводу, а также открыть проезд по Броварскому проспекту.

После завершения капитального ремонта путепровод будет иметь восемь полос для автомобилей, два трамвайных путей, тротуары и велодорожки. Пешеходную инфраструктуру должны обустроить в соответствии с требованиями безбарьерности.

Полностью завершить капитальный ремонт транспортной развязки возле станции метро "Черниговская" планируется в 2027 году.

Напомним, в августе после монтажа всех восьми стальных балок путепровода Autostrada планировала восстановить автомобильное и трамвайное движение уже в ноябре 2026 года.

Автор:
Татьяна Гойденко

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