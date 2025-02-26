Зручні фінанси для бізнесу. Як NovaPay спрощує роботу з платежами та розрахунками

Для бізнесу фінанси – наче кровоносна система, від “живлення” якої залежить успіх підприємців. Тому важливо мати надійного фінансового партнера, щоб ресурси доходили туди і куди треба.

Багато підприємців користуються кількома рахунками в різних банках. Але це не завжди зручно: потрібно вести документообіг, контролювати залишки на різних рахунках, враховувати комісії. Особливо це відчутно в e-commerce, де важливо швидко обробляти платежі, контролювати накладні та вести облік фінансових потоків. Погодьтесь, набагато зручніше, коли всі платежі, післяплати, перекази та виплати зібрані в одному місці. І це необов'язково має бути класичний банк, і не потрібно відкривати окремі рахунки для виплат, розрахунків із підрядниками чи особистих витрат – усе можна контролювати через мобільний додаток NovaPay.

NovaPay вже не просто альтернатива банку у фінансових питаннях, а повноцінна фінансова система для підприємців – особливо тих, хто продає онлайн та доставляє Новою поштою. Тут, в одному застосунку, підприємець бачить усі оплачені накладні, платежі та відправлення в реальному часі, що значно спрощує операційну рутину. Усі фінансові операції проходять швидко – післяплата зараховується день у день. Це зручно, адже не потрібно користуватися різними сервісами – всі фінансові потоки можна контролювати в одному додатку. І, що важливо, вигідно, адже тарифи NovaPay допомагають бізнесу економити на платежах і комісіях.

NovaPay постійно розширює спектр послуг для бізнес-клієнтів. Віднедавна тут же, в застосунку, з'явилася можливість укладати онлайн-договори післяплат. Також для бізнес-клієнтів тепер доступна послуга з виплати зарплат співробітникам. Розберемося у цих функціях детальніше.

Договір післяплати – у кілька кліків

Раніше для того, щоб підписати договір післяплати – тобто угоду, згідно з якою кошти післяплати від покупців зараховуються на рахунок продавця – потрібно було заповнити заявку на сайті, завантажити копії документів і чекати зворотного зв'язку від менеджера. А тепер клієнти – ФОП, які співпрацюють із групою компаній NOVA, можуть укладати такий договір прямо в мобільному додатку NovaPay.

Для цього підприємцю лише потрібно мати рахунок, відкритий у NovaPay. Далі через свій профіль у розділі послуг для ФОП йому слід знайти пункт «Договір післяплати» і вибрати підпункт «Оформити договір», відповісти на декілька питань анкети, де з'явиться можливість додати до трьох електронних адрес співробітників для роботи з післяплатою.

NovaPay отримає заявку, перевірить її, залишиться лише підписати договір. Незабаром буде доступне й перепідключення договору.

До речі, для цього є кілька причин. По-перше, зарахування післяплат на рахунок ФОП відбувається день у день і без комісії. По-друге, усі операції з коштами, що надійшли як післяплата, – без комісій – їх можна без обмежень і безкоштовно переказувати постачальникам, підрядникам і навіть знімати готівкою, якщо вона раптом потрібна. Операції з коштами, що не є зарахуванням післяплати, – також за доволі вигідними тарифами:

зняття готівки та всі транзакції до 100 тис. грн — без комісій,

понад цю суму — на зняття готівки комісія 0.5%, утім не менше ніж 15 грн;

переказ в інший банк – 0.5%, мінімум – 2 грн, максимум – 15 грн.

Крім цього, у додатку є доступ до деталізації за такими операціями та можливість формувати виписки за потрібний період.

Власний досвід

Марина Клок, засновниця швейного виробництва МК Manufacture у Харкові, розпочала свій бізнес із двох швейних машин у літній кухні батьківського дому. А сьогодні це 50 співробітників і 500 квадратних метрів виробничих площ. Попри всі виклики, виробництво зростає разом із онлайн-продажами, а фінансові рішення NovaPay допомагають бізнесу працювати ефективніше.

«Ми активно користуємось післяплатою NovaPay, адже це вигідно для нас та зручно для клієнтів: вони спочатку оцінюють товар, приміряють, а потім оплачують. До речі, нещодавно NovaPay дозволив укладати договір післяплати і просто в мобільному застосунку, без зайвих паперів, що дуже зручно», — розповідає Марина.

Її чоловік Євген додає: «NovaPay справді автоматизувала нам фінансові процеси, а застосунок значно полегшив нам роботу з платежами. Завдяки швидким виплатам кошти за післяплату надходять на рахунок NovaPay у день оплати. Це великий плюс для наших обігових коштів. А ще ми розраховуємось із постачальниками безпосередньо через застосунок, бо дуже просто створювати шаблони і користуватись ними – це справді економить час. NovaPay закриває всі фінансові питання бізнесу в одному місці. Гроші надходять вчасно, звітність зрозуміла, а підтримка завжди на зв’язку».

Виплата зарплат – легко та без комісій

NovaPay постійно розвиває сервіси для бізнес-клієнтів – тепер вони можуть не тільки відкрити рахунок, формувати довіреності, переказувати кошти контрагентам, а й виплачувати зарплату своїм робітникам. Для того, щоб почати це робити, роботодавець має подати мінімальний пакет документів: заяву про відкриття рахунку та на приєднання до зарплатного проекту. Підписання договору про зарплатний проект здійснюється через сервіс «Вчасно», а формування реєстру одержувачів зарплати відбувається через бізнес-кабінет NovaPay.

Співробітникам також не потрібні жодні паперові заяви. Їм слід лише заповнити заявку для роботодавця через мобільний додаток NovaPay та надіслати її бухгалтеру будь-яким зручним способом.

Після цього, роботодавець завантажує зарплатну відомість в бізнес-кабінеті, також можна налаштувати експорт зі своєї облікової системи. NovaPay перевіряє коректність даних і перераховує гроші співробітникам. Є можливість здійснювати виплати як на карти, відкриті у NovaPay, так і у будь-якому українському банку. Від бізнес-клієнтів лише потрібно, щоб на рахунку була потрібна сума станом на дату виплати зарплат та сплачені податки.

Тож, компаніям та підприємцям більше не потрібно витрачати час на підготовку окремих реєстрів для кожного банку. Все можна зробити через загальний список. А формування реєстру займає лише кілька хвилин, оскільки процес повністю автоматизований. При цьому набір даних мінімальний, який є у кожного роботодавця: лише ПІБ, ІПН співробітника, IBAN його рахунку та сума виплати.

Приємним бонусом для працівників, які отримують зарплату на картку NovaPay, є кредит “Зарплата терміново”. Якщо потрібно отримати зарплату раніше, це можна зробити без переплат і зайвих формальностей. Послуга дозволяє швидко отримати необхідні кошти одразу на зарплатний рахунок.

Ще одна вагома перевага зарплатних проектів у NovaPay – тарифи. Перерахування зарплати відбувається без комісії, що великий плюс. Для порівняння, комісія в банках за аналогічну операцію досягає 0,5%, і це може відчутно вдарити по кишені, особливо якщо штат працівників є великим.

Власний досвід

У травні 2024 року в Одесі відкрився магазин «Дім Взуття» – це стало ще однією ланкою у розвитку сімейного бізнесу, який за 15 років перетворився з перепродажу польського взуття на потужне українське виробництво. Сьогодні компанія «Щасливі покупки» випускає до тисячі пар взуття щодня, продаючи онлайн і офлайн. Завдяки NovaPay компанія не лише оптимізувала фінансові процеси, а й змогла прискорити розвиток – бо не відволікалась на зайвий фінансовий клопіт і була впевнена, що всі платежі проходять вчасно і за призначенням.

«З NovaPay гроші від післяплати зараховуються в той самий день, коли клієнт отримує товар. Це дає нам можливість швидко інвестувати кошти у виробництво та поповнювати склад, — розповідає Дмитро Дємєнчук, керівник компанії. – Приємно, що можемо майже безкоштовно або з мінімальними витратами розраховуватись з рахунку з постачальниками. У банках така операція завжди з комісією, а тут ми економимо».

Мобільний застосунок NovaPay став незамінним у роботі бізнесу. «Ми відмовилися від вебкабінету, тому що через застосунок усе робиться швидше: від перегляду оборотів до миттєвих переказів на картку або IBAN. Формуємо реєстри, контролюємо ліміти, бачимо всі операції в кілька кліків. Це економить нам час і спрощує бухгалтерію. Ми працюємо швидко, і нам важливо, щоб кошти рухалися так само. NovaPay допомагає нам оптимізувати щоденні процеси й більше зосередитися на виробництві та розвитку», — підсумовує Дмитро.

Ще більше можливостей та вигод для підприємців

Не зайвим буде нагадати і про інші корисні функції додатку NovaPay, які доступні підприємцям у застосунку. Окрім того, що можна легко і швидко відкрити рахунок та отримати віртуальну бізнес-картку, а на бажання – і справжній «пластик», також можна вносити та знімати готівку з рахунку у відділеннях Нової пошти, як власником рахунку, так і його довіреними особами. Для цього достатньо лише показати співробітнику додаток NovaPay зі штрихкодом.

Окрім платежів і переказів, можна налаштувати регулярні платежі за IBAN, використовувати шаблони та автоматичні оплати. Оплата за реквізитами максимально проста — можна вставити всі дані одним кліком або завантажити фото рахунку.

Також у застосунку доступне оформлення електронних довіреностей на бухгалтера чи іншу довірену особу для проведення платежів і операцій з готівкою. А ще можна швидко отримувати виписки, довідки та контролювати оплати через реєстр післяплат.

ФОП також можуть оформити кредит на розвиток бізнесу. Заявку на отримання кредитних коштів можна оформити безпосередньо у застосунку.