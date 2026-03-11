YouTube обігнав Disney, Paramount і Warner Bros за доходом від реклами у 2025 році

У 2025 році платформа YouTube отримала приголомшливі $40,4 млрд рекламних доходів, що перевищує сумарні доходи Disney, NBC, Paramount і Warner Bros. Discovery (WBD), загальний обсяг яких склав $37,8 мільярда.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє TechCrunch.

Рекламні доходи YouTube у 2025 році не лише перевершили загальні показники чотирьох основних голлівудських студій, а й стали значним ривком порівняно з 2024 роком. Тоді дохід YouTube від реклами у $36,1 мільярда не дотягнув до $41,8 мільярда рекламних доходів, які разом заробили Disney, NBCU, Paramount і WBD. Тепер ситуація змінилася.

Студії борються зі скороченням телевізійної аудиторії та постійно зростаючими витратами на виробництво й вкладають мільйони у власні стрімінгові платформи, проте їм стає все важче встигати за YouTube.

Загальний дохід YouTube у 2025 році зріс до $60 мільярдів. Велика частина доходу YouTube тепер надходить від підписок, серед яких такі сервіси, як YouTube TV, YouTube Premium, YouTube Music та NFL Sunday Ticket.

Водночас YouTube все ще відстає від Meta, яка у 2025 році отримали $196,2 мільярда доходів від реклами. Проте рекламодавці масово переходять на YouTube, бо саме там аудиторія (особливо молодша) проводить свій час.

Нагадаємо, що на початку року YouTube оголосив про запуск нового пакета інструментів та стандартів, що надають батькам більше можливостей контролювати, який контент дивляться їхні діти на платформі.