Paramount перемагає: Netflix відмовився від придбання Warner Bros. Discovery

Warner Bros
Netflix відмовилася від купівлі Warner Bros, поступившись Paramount / Вікіпедія

Компанія Netflix офіційно відмовилася підвищувати ставку за активи Warner Bros. Discovery, поступившись правом викупу Paramount Skydance. Сума фінальної пропозиції Paramount склала 111 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

"Ми завжди були дисциплінованими, і за ціною, необхідною для того, щоб відповідати останній пропозиції Paramount Skydance, угода більше не є фінансово привабливою, тому ми відмовляємося відповідати пропозиції Paramount Skydance", — йдеться у спільній заяві головних виконавчих директорів Netflix Теда Сарандоса та Грега Пітерса.

Консультанти Netflix наголосили на нераціональності подальшої боротьби. Основною причиною відмови стала готовність мільярдера Ларрі Еллісона, який стоїть за Paramount Skydance, платити ціну, що не відповідає економічній моделі Netflix. Інвестори стрімінгового гіганта відреагували на це рішення позитивно, оскільки компанія уникнула надмірного боргового навантаження при купівлі студійних активів та франшиз, таких як "Бетмен" та "Гра престолів".

Раніше Warner Bros. повідомила, що переглянута ставка Paramount становить 31 долар за акцію, тоді як Netflix пропонував 27,75 долара. Загальна сума пропозиції від Paramount Skydance сягнула 111 мільярдів доларів, що значно перевищує попередню оцінку активів компанією Netflix у 82,7 мільярда доларів.

Рада директорів Warner Bros. Discovery має завершити юридичні процедури з Netflix та офіційно затвердити злиття з Paramount Skydance. Генеральний директор Warner Девід Заслав підтвердив готовність до співпраці, зазначивши, що об'єднання створить додаткову цінність для акціонерів.

Раніше повідомлялося, що Netflix рефінансував частину свого мостового кредиту обсягом 59 млрд доларів, залученого для фінансування потенційного придбання кіно-, телевізійних і стримінгових активів Warner Bros. Discovery.

Автор:
Тетяна Ковальчук