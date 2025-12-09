Ставки зростають: Paramount кидає виклик Netflix у боротьбі за придбання Warner Bros. Discovery

Світ бізнесу сколихнула корпоративна битва медіа-гігантів: Paramount Skydance оголосила про "ворожу пропозицію" на суму $108,4 мільярда, намагаючись перехопити Warner Bros. Discovery (WBD) у Netflix.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Цей крок став спробою Paramount створити медіа-гіганта, який би кинув виклик домінуванню Netflix на стрімінговому ринку. Всього за кілька днів до цього, Netflix погодився укласти угоду на $72 мільярди на придбання ключових активів WBD, включаючи кіно- та телестудії, HBO та стрімінговий сервіс HBO Max. Однак, остання пропозиція Paramount, яка охоплює всю компанію WBD та її цінні активи HBO та DC Comics, означає, що боротьба ще далека від завершення.

Пропозиція Paramount становить $30 за акцію повністю готівкою, що значно перевершує пропозицію Netflix у розмірі $27,75 за акцію (готівка та акції). Paramount стверджує, що її шлях до схвалення регуляторних органів буде простішим, оскільки об’єднання Netflix та HBO Max створить "антиконкурентну" платформу загрозливого масштабу, тоді як злиття Paramount і WBD буде найкращим для Голлівуду, конкуренції та споживачів.

Фінансова підтримка Paramount є багатогранною: вона включає кошти від родини Еллісонів (власників Paramount), приватної інвестиційної компанії RedBird Capital, а також фінансування від Affinity Partners, очолюваної Джаредом Кушнером (зятем Дональда Трампа), та державних інвестиційних фондів Саудівської Аравії та Катару. Ці політичні зв’язки викликали серйозне занепокоєння серед демократів, які попередили про ризики для національної безпеки та "торгівлю впливом".

Рада директорів WBD заявила, що розгляне пропозицію Paramount, але наразі не змінює своєї рекомендації щодо продажу Netflix. Співгенеральний директор Netflix Тед Сарандос відреагував на "ворожу пропозицію", назвавши її "цілком очікуваною", але висловив впевненість у завершенні своєї угоди. Сарандос також розкритикував заявлену Paramount синергію в $6 мільярдів, припускаючи, що вона призведе до скорочення робочих місць, на відміну від Netflix, який "створює робочі місця".

Якщо WBD прийме пропозицію Paramount, їй доведеться виплатити Netflix комісію за розірвання угоди у розмірі $2,8 мільярда. Проте, генеральний директор Paramount Девід Еллісон натякнув, що $30 за акцію не є "найкращою та остаточною" пропозицією, відкриваючи можливість для подальшого підвищення ставки. Аналітики очікують, що ця корпоративна битва може затягнутися, оскільки Paramount звернеться до акціонерів, регуляторів та політиків, щоб загальмувати угоду з Netflix. На тлі цих новин акції Paramount та WBD зросли на 7,3% і 5,3% відповідно, тоді як акції Netflix впали на 4%.

Нагадаємо, 5 грудня компанія Netflix погодилася купити Warner Bros. за 72 мільярди доларів готівкою та акціями. Це придбання знаменує собою різкий стратегічний зсув для Netflix, який раніше ніколи не укладав угод такого масштабу, перетворившись із компанії з прокату DVD на найціннішу компанію Голлівуду.