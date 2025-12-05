$72 мільярди за HBO та культові франшизи: Netflix купує Warner Bros. Discovery

Компанія Netflix погодилася купити Warner Bros. Discovery за 72 мільярди доларів готівкою та акціями. Це придбання знаменує собою різкий стратегічний зсув для Netflix, який раніше ніколи не укладав угод такого масштабу, перетворившись із компанії з прокату DVD на найціннішу компанію Голлівуду.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Згідно з угодою, оголошеною в п'ятницю, 5 грудня, акціонери Warner Bros. Discovery отримають по 27,75 доларів за акцію. Загальна вартість власного капіталу в рамках угоди становить 72 мільярди доларів, тоді як вартість компанії — близько 82,7 мільярда доларів.

Ключові активи та переваги

З покупкою Netflix стає власником мережі HBO разом з її бібліотекою хітових шоу, таких як "Клан Сопрано" та "Білий лотос". Активи Warner Bros. Discovery також включають:

розлогі студії в Бербанку, Каліфорнія; величезний архів фільмів та телепередач, який включає культові франшизи "Гаррі Поттера" та серіал "Друзі".

Цей культовий контент надає Netflix потужне програмне забезпечення, що дозволяє йому підтримувати перевагу над такими конкурентами, як Walt Disney та Paramount.

Деталі угоди

Рішення про продаж Warner Bros. Discovery було прийнято після того, як традиційний телевізійний бізнес почав переживати значне скорочення, оскільки глядачі масово переходять на стрімінг. Кабельний підрозділ компанії в останньому кварталі повідомив про падіння доходів на 23%.

До завершення угоди Warner Bros. завершить заплановане виділення кабельних каналів, включаючи CNN, TBS та TNT.

Угода може зіткнутися з антимонопольною перевіркою в США та Європі. Зазначається, що торги були суперечливими, а Paramount Skydance звинуватила Warner Bros. у проведенні несправедливої ​​процедури на користь Netflix.

Крім того, інтерес Netflix до Warner Bros. також викликав обурення в Голлівуді через те, що компанія здебільшого відмовлялася випускати фільми в кінотеатрах, що може змінити індустрію кінопрокату.

Netflix в Україні

Netflix почав активно працювати на українському ринку у 2020–2021 роках. Платформа повністю доступна українською мовою. Велика частина контенту, як оригінального виробництва Netflix, так і ліцензійного, має професійний український дубляж та/або субтитри. Після повномасштабного вторгнення Netflix активно підтримує Україну, припинивши роботу в Росії.

Нагадаємо, Warner Bros. Discovery офіційно виставила себе на продаж у жовтні. Пропозиції компаній різнилися за обсягом. Paramount хотів купити компанію повністю, тоді як Netflix і Comcast цікавилися лише студіями та HBO Max.