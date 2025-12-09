Ставки растут: Paramount бросает вызов Netflix в борьбе за покупку Warner Bros. Discovery

Мир бизнеса всколыхнул корпоративное сражение медиа-гигантов: Paramount Skydance объявила о "враждебном предложении" на сумму $108,4 миллиарда, пытаясь перехватить Warner Bros. Discovery (WBD) в Netflix.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Этот шаг стал попыткой Paramount создать медиа-гиганта, бросившего вызов доминированию Netflix на стриминговом рынке. Всего за несколько дней до этого, Netflix согласился заключить сделку на $72 миллиарда на приобретение ключевых активов WBD, включая кино- и телестудии, HBO и стриминговый сервис HBO Max. Однако последнее предложение Paramount, охватывающее всю компанию WBD и ее ценные активы HBO и DC Comics, означает, что борьба еще далека от завершения.

Предложение Paramount составляет $30 за акцию полностью наличными, что значительно превосходит предложение Netflix в размере $27,75 за акцию (наличные деньги и акции). Paramount утверждает, что ее путь к одобрению регуляторных органов будет более простым, поскольку объединение Netflix и HBO Max создаст "антиконкурентную" платформу угрожающего масштаба, тогда как слияние Paramount и WBD будет лучшим для Голливуда, конкуренции и потребителей.

Финансовая поддержка Paramount многогранна: она включает средства от семьи Эллисонов (владельцев Paramount), частной инвестиционной компании RedBird Capital, а также финансирования от Affinity Partners, возглавляемой Джаредом Кушнером (зятем Дональда Трампа), и государственных инвестиционных фондов Саудовской Аравии. Эти политические связи вызвали серьезную обеспокоенность среди демократов, которые предупредили о рисках для национальной безопасности и "торговле влиянием".

Совет директоров WBD заявил, что рассмотрит предложение Paramount, но пока не меняет своей рекомендации по продаже Netflix. Согенеральный директор Netflix Тед Сарандос отреагировал на "враждебное предложение", назвав его "совершенно ожидаемым", но выразил уверенность в завершении своего соглашения. Сарандос также подверг критике заявленную Paramount синергию в $6 миллиардов, предполагая, что она приведет к сокращению рабочих мест, в отличие от Netflix, который "создает рабочие места".

Если WBD примет предложение Paramount, ему придется выплатить Netflix комиссию за расторжение сделки в размере $2,8 миллиарда. Однако генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон намекнул, что $30 за акцию не является "лучшим и окончательным" предложением, открывая возможность для дальнейшего повышения ставки. Аналитики ожидают, что это корпоративное сражение может затянуться, поскольку Paramount обратится к акционерам, регуляторам и политикам, чтобы затормозить сделку с Netflix. На фоне этих новостей акции Paramount и WBD выросли на 7,3% и 5,3% соответственно, в то время как акции Netflix упали на 4%.

Напомним, 5 декабря компания Netflix согласилась купить Warner Bros. за 72 миллиарда долларов наличными и акциями. Это приобретение знаменует собой резкое стратегическое смещение для Netflix, ранее никогда не заключавшего сделок такого масштаба, превратившись из компании по прокату DVD в самую ценную компанию Голливуда.